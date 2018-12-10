Пн, 10.12.2018
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  • Известная и любимая многими певица даст бесплатный рождественский концерт в Таллинне!

Известная и любимая многими певица даст бесплатный рождественский концерт в Таллинне!

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Геттер Яани

ФОТО: Управа района Кесклинн

Как создать себе рождественское настроение? Конечно же, на предрождественском концерте в самом центре Таллинна!

Управа района Кесклинн приглашает всех жителей и гостей района провести один прекрасный вечер на сказочном концерте, который пройдет 12 декабря, в 18.00 в Церкви Святого Иоанна (церковь Яани).

Для вас выступит неотразимая Геттер Яани, которая споёт красивые рождественские песни! Всех слушателей ждут небольшие подарки. Вход свободный. Ждем всех на концерте! 

«Приближается Рождество и лучший способ создать себе рождественское настроение – это посетить предрождественский концерт, - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. – Должен при этом отметить, несмотря на то, что на концерте выступит певица с фамилией Яани и место мероприятия носит такое же название, это всего лишь совпадение».

Геттер Яани была финалисткой третьего сезона программы «Эстония ищет суперзвезду» и выиграла конкурс Eesti Laul 2011. Она представляла Эстонию на 56-м Евровидении в Дюссельдорфе и вышла с песней „Rockefeller Street“ в финал.

А еще, недавно Геттер Яани дала интервью порталу Limon.ee! 

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