Врачи непреклонны: отказ от мяса делает людей грустными, злыми и больными

Ну, боги мяса окончательно улыбнулись нам и подарили нам потрясающее новое исследование из Медицинского университета в Граце в Австрии, которое, в конце концов, поставит вегетарианцев на их законное место, пишет Maxim.

Видимо, вегетарианцы «менее здоровы», чем мясоеды, и, как правило, имеют больше проблем со здоровьем, пишет Lifter.com.ua.

Чаще всего они сталкиваются с беспокойством и раком, что является действительно плохими новостями для вегетарианцев.

Исследователи изучили образа жизни и здоровье 1320 участников и обнаружили, что хотя вегетарианская диета была связана с более низкой массой тела и меньшим потреблением алкоголя, она также была связана с «более низким состоянием здоровья (более высокие показатели заболеваемости раком, аллергией, и расстройства психического здоровья) и более низким качеством жизни».

Ну, что можно сказать? Имеет смысл только то, что вегетарианцы не так здоровы, как мясоеды, потому что мясо содержит необходимые питательные вещества, которые вы буквально не можете получить от любых растительных продуктов, таких как витамин B12, DHA и железо.

Жизнь – тонкий баланс, друзья. Животные – наши друзья и наша пища. Там нет взаимной исключительности. Это то, как работает жизнь.

«Наши результаты показали, что вегетарианцы чаще сообщают о хронических заболеваниях, - пишут исследователи.

Вегетарианцы в нашем исследовании чаще страдают от тревожного расстройства и / или депрессии. Кроме того, они имеют более низкое качество жизни с точки зрения физического здоровья, социальных отношений и факторов окружающей среды».

В другом исследовании, опубликованном в журнале «Journal of Affective Disorders», было обнаружено, что по сравнению с мясоедами, вегетарианцы были на 70% более склонны к депрессии и что в этом виноват недостаток необходимых питательных веществ (привет, витамин B12).

Теперь, подумайте еще раз, чем такая беспощадная диета хороша?