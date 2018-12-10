Как всё прошло у соседей? После Таллинна ЛСП взорвал Ригу (ГАЛЕРЕЯ)

Галерея: выступление ЛСП в клубе First Mir в Риге

Сольную карьеру он начал в 2007 году, с тех пор выпустив три мини-альбома и четыре студийных альбома.

Работал в тесном сотрудничестве с Романом Сащеко, с которым и был создан дуэт ЛСП. Роман ушел из жизни 30 июля 2017 года.

5 августа Олег заявил, что не планирует закрытие проекта. В новую концертную группу вошли новые участники Den Hawk (коллега по группе Piggy Bang) и Петр Клюев.

2 октября 2017 года был опубликован видеоклип на песню "Тело". Трогательный видеоряд посвящён ушедшему из жизни Роману и является своеобразным прощанием с ним.

В этот же день Олег стал музыкальным гостем в программе "Вечерний Ургант", где исполнил песню "Лабиринт отражений".

17 сентября ЛСП, Feduk и Егор Крид представили совместный сингл "Холостяк". В треке каждый артист исполняет по куплету. Премьера состоялась в эфире шоу "Вечерний Ургант" одновременно с публикацией композиции на музыкальных площадках.

Музыкальное видео "Холостяк" было снято командой Little Big Production.