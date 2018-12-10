Напитки покрепче: как алкоголь влияет на разные знаки Зодиака

Парапсихолог и астролог Сергей Ланг имеет многолетнюю практику, и одной из его услуг является избавление от алкогольной зависимости. Он заметил, что под действием алкоголя у каждого знака Зодиака есть особые черты поведения, пишет СтарХит.

ОВЕН

Овны очень грамотно подходят к принятию алкоголя. Овны не любят пить в одиночестве, для них важна хорошая компания и подходящая атмосфера. Старайтесь не провоцировать Овнов. В состоянии подпития они могут загореться от искры - одного неосторожного слова в их адрес, тогда драки избежать будет очень трудно.

ТЕЛЕЦ

Тельцы любят весело проводить время, для них алкоголь это допинг, который помогает им быть в центре внимания. Пить Телец может фактически каждый день, им это не надоедает, именно поэтому они имеют огромный риск стать алкоголиками.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы имеют много друзей, а соответственно всегда найдется у кого-нибудь повод, чтобы выпить, отказывать Близнецы не умеют. Приглашают, значит надо идти. Самое опасное, что алкоголь плохо сказывается на них. Когда Близнец выпивает лишнее, вы его не узнаете. Он может начать хамить, говорить пошлые шутки, в целом, вести себя аморально.

РАК

Алкоголь действует на Раков очень агрессивно. Им сразу же хочется выяснить отношения, причем себя они ни в чем не винят. Раки очень завистливы, и когда они выпивают, становятся еще злее и завистливее. Они могут устроить истерику, лишь бы привлечь к себе внимание.

ЛЕВ

Львы могут выпить за компанию, но их нельзя назвать особыми любителями алкоголя. К тому же, Львы большие трудоголики, и они никогда не позволят себе принять лишнего на грудь, ведь знают, какие последствия возлияний могут ждать их организм с утра.

ДЕВА

Девы пьют достаточно редко, но последствия потом разгребают долго. Они вообще себя не контролируют, стоп-кран у них часто отсутствует. Девы в состоянии алкогольного опьянения совершают множество плохих поступков: изменяют, дерутся и могут сесть за руль в таком состоянии.

ВЕСЫ

Весам пить нельзя совершенно. Они сами по себе достаточно депрессивные люди, внутри них много переживаний, которые склоняют их лишний раз приложиться к рюмке. Алкоголь помогает Весам забыть о проблемах. Они могут пить в полном одиночестве и быстро становятся пленниками зеленого змия.

СКОРПИОН

Алкоголь для Скорпионов действует как афродизиак. Он пробуждает сексуальное влечение, которое они не могут контролировать. Скорпионы часто попадают в неловкие ситуации, например, утром могут проснуться в кровати с коллегой по работе.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы не умеют себя держать в руках, если выпили рюмку, то будут пить до тех пор, пока на столе есть алкоголь. Стрельцы пьют не так часто, но в больших количествах. Под действием алкоголя они любят говорить, поэтому могут пообещать многое из того, что никогда не выполнят.

КОЗЕРОГ

Козероги не очень любят выпивать. Да, они могут поддержать компанию, но не испытывают страсть к спиртному. Более того, их сильно раздражают пьяные люди.

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев часто наблюдается непереносимость алкоголя. Например, выпив рюмку у них может сильно подняться или, наоборот, упасть давление. Также они утром чувствуют сильное недомогание. Но если Водолей не попал в число тех, кто испытывает непереносимость, то выпивают они в меру и редко страдают алкоголизмом.

РЫБЫ