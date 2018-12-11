Свидания и приятные встречи: читайте гороскоп на 11 декабря

Первая половина дня окажется не самым продуктивным периодом. В это время звезды не советуют совершать покупки, заниматься ручной работой, пересаживать комнатные растения и начинать новые дела. Утром лучше хорошо выспаться, встать немного позже обычного, если ваш распорядок дня позволяет вам это сделать. Вторая половина дня окажется более благоприятной. В это время взаимопонимание между людьми возрастает, установить контакты становится проще. Сейчас весьма вероятны новые знакомства, приглашения на свидания, встречи с интересными людьми. Для романтических свиданий это тоже замечательный период. Можно также развлекаться с друзьями и совершать покупки.
Овен
В утренние часы звезды советуют вам действовать по плану и не предпринимать преждевременных новых инициатив. Жажду общения вы сможете удовлетворить во второй половине дня. Известия, которые вы получите, будут приятными и освежающими, а заодно дадут новый импульс вашим действиям. Ни вам, ни вашему окружению не захочется прямо затрагивать острые, болезненные вопросы. Зато комплименты и шутки будут уместны. Вы сможете пообщаться с симпатичными вам приятелями, родственниками, обсудить последние новости. Супруги и влюбленные сумеют непринужденно выразить друг другу свои чувства, пишет Dvorec.ru.
Телец
Если вы рождены в середине мая, то утренние часы стоит потратить на себя и собственные нужды. Самые обычные дела вы можете сделать с удовольствием, не оглядываясь на необходимость и на чужие требования, вам никто не будет мешать. Начиная с полудня, вам предстоит уделить основное время деловым контактам. Не забывайте и о родственных связях, которые могут внести свою лепту в ваши успехи. В дневное время позвольте себе приятное приобретение, подарок. Это может быть мелочь, облегчающая общение с другими людьми и обработку информации, или делающая привлекательнее ваш повседневный труд.
Близнецы
Сегодня звезды не рекомендуют вам начинать новых дел. После полудня возрастет ваша общительность и подвижность, а майским Близнецам будет легче распространять на окружающих свое обаяние. От взаимодействия с друзьями, товарищами по учебе или путешествию вы получите истинное удовольствие. Вам могут сделать комплимент или преподнести подарок. Если вам не терпится вступить в словесное сражение, то повремените немного. Соберите нужную информацию, запаситесь новыми знаниями или группой поддержки, посоветуйтесь между делом с теми, кто вам симпатичен и кому вы склонны доверять.
Рак
До полудня разберитесь не спеша с оставшимися материальными проблемами, насладитесь уверенностью в завтрашнем дне и прочностью дружеских связей. Днем вы почувствуете интерес к секретам и догадаетесь, какую выгоду можно из них извлечь. Домашние дела пойдут проще, если вы задействуете новые сведения и элементы таинственности. Получение информации также может оказаться связано с тайной. Легкомысленные шутки, игры и сюрпризы могут очень понравиться вам, даже если вы уже давно вышли из детского возраста. Благодаря им вы можете более свободно взглянуть на то, чего привыкли опасаться.
Лев
Уже днем вы по-иному посмотрите на свои отдаленные перспективы, интуитивно почувствуете перемену в них. Это произойдет благодаря открытости в общении с людьми, в связи с новыми знакомствами, либо в связи с изменениями в уже сложившихся контактах. Друзья и партнеры предоставят вам интересные сведения. Вы сможете подключить к кругу своих интересов партнера по браку. Если вы в ссоре, это даст замечательный шанс примириться, понять друг друга, не зацикливаясь на тяжелых сторонах, тянущих обоих в прошлое. Однако не рекомендуется подписывать важные бумаги и назначать ответственные переговоры.
Дева
Небо рекомендует вам не приступать к важным новым начинаниям. Ограничьтесь задачами, которые вам понятны и не приносят лишнего напряжения. Воспользуйтесь возможностью пообщаться с теми, кто вам симпатичен (на лету подхватывает ваши мысли, чувствует ваши настроения и цели, способен озвучить и поддержать ваши планы). Таким человеком сегодня может стать друг или коллега. Днем у вас появится шанс внести приятные новшества в распорядок дня, облегчить себе повседневные задачи, позаботиться о здоровье. Отложите подписание важных деловых документов, утверждение планов, вынесение решений.
Весы
Утром вы будете заняты практическими вопросами. Но свежих идей в этой сфере уже не предвидится, получится лишь завершить начатое. К полудню от вашей меркантильности не останется и следа. Хорошие знакомства сами будут плыть к вам в руки. Наступит время для легкого приятного общения, развлечений, флирта, свиданий. Процесс обучения во второй половине дня будет необременительным. От новых поездок и подписания документов, а также от начала нового цикла обучения все же следует отказаться. Вы можете заняться подготовкой к ответственному рывку, немного отвлечься перед напряженной работой.
Скорпион
Утро не обещает значительных событий. Днем вам предстоит переключиться на более подвижный и оперативный ритм общения. Не стоит соблазняться заманчивой легкостью, с которой для вас начинается знакомство, улаживается домашнее дело или приходит свежая информация. Будьте внимательнее, принимайте к сведению все, что слышите и видите, но не подписывайте важных документов и не давайте своего согласия на сотрудничество без крайней необходимости. Ваших знаний или связей пока недостаточно, чтобы правильно оценить критическую ситуацию, и это станет очевидно ближе к вечеру.
Стрелец
В дневные часы вы почувствуете, что стали более востребованным человеком. О вас вспомнят, к вам обратятся с вопросами, комплиментами или критикой. Если вы намереваетесь вступить в спор, соревнование, то легко, без лишнего напряжения можете выиграть первый раунд. Но не стоит обольщаться этой легкостью, судьба готовит вам испытание, которое последует очень скоро. Возможно, вам придется подтвердить свою победу или защитить завоеванное от посягательств. Используйте этот день, чтобы заручиться симпатией окружающих, ознакомиться с новостями, обрасти дружескими связями.
Козерог
Утренние часы стоит посвятить отдыху или тем занятиям, которые делают вас оптимистичнее, увереннее в себе. После полудня уделите основное внимание рабочим связям, документации, оцените общую служебную обстановку. Подумайте, с кем из коллег можно поддержать хорошие дружественные отношения, комфортно ли вам на рабочем месте, доступна ли вам вся нужная информация, в порядке ли средства связи. От решения этих вопросов вы получите удовольствие, или походя завяжете приятное знакомство. Но расслабляться не стоит, вы всего лишь готовитесь к напряженной, местами опасной работе.
Водолей
В дневные часы не упускайте возможности встретиться с возлюбленными. Перекинувшись даже парой слов, вы ощутите волшебную радость от взаимного понимания. Легкая симпатия может незаметно перейти в романтическое увлечение. Но в целом ваши любовные отношения переходят в иное качество, и в связи с этим вы можете ощущать неуверенность, колебания, признания в чувствах могут звучать неубедительно. Родителям-Водолеям не следует скупиться на словесное выражение любви к детям, особенно малышам (такая подчеркнутая доброжелательность поможет им в преодолении непростой для них задачи).
Рыбы
Утром вы можете позволить себе расслабиться, порадоваться собственной удаче, счастливому стечению обстоятельств, надеждам на будущее благополучие. После полудня повседневные потребности потребуют от вас большей оперативности, подвижности, вам предстоит активнее думать или разговаривать. Скорее всего, это доставит вам удовольствие. Тем, кто не успевает повидаться с возлюбленными или не может сделать это по иной причине, днем удастся поговорить с ними по телефону, написать письмо, поболтать в чате. Уединение, недосказанность, таинственность в отношениях может очень понравиться и им, и вам.