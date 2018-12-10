Самая странная супружеская пара на свете! Смотри, кого застали фотографы в Майами

Ева и Адель - знаменитая немецкая супружеская пара, появляющаяся на публике всегда в одинаковых, но каждый раз новых необычных гиперфеминных костюмах, с одинаковым макияжем в стиле техноколор и с одинаково лысыми головами.
Их настоящие фамилии и возраст публике в точности не известны. Они заявляют, что "прибыли из будущего и встретились в машине времени прежде, чем высадиться в Берлине к моменту падения Берлинской стены в 1989 году". Известны они своими шоу, а также работой в выставочном бизнесе.
Ева рассказывает, что несмотря на то, что ее тело - это тело мужчины, душа таковой не является. При этом оба утверждают, что по сути они не идентифицируют свой пол ни как мужской, ни как женский, и утверждают, что "изобрели свой собственный пол".
Супружескую пару заметили папарацци, когда они приехали в один из ресторанов Майами чтобы позавтракать.
Отметим, что по имеющимся у СМИ данным, они поклялись не провести ни одной ночи порознь. Вместе они уже более 22 лет, но их брак состоялся лишь в 2011 году, ведь им важно было зарегистрировать свой союз именно как однополый. К этому времени немецкое законодательство позволило транссексуалам менять юридический пол без хирургической операции. Пол в свидетельстве о рождении Евы был изменен на женский, после чего брак был заключен.