Самая странная супружеская пара на свете! Смотри, кого застали фотографы в Майами

Их настоящие фамилии и возраст публике в точности не известны. Они заявляют, что "прибыли из будущего и встретились в машине времени прежде, чем высадиться в Берлине к моменту падения Берлинской стены в 1989 году". Известны они своими шоу, а также работой в выставочном бизнесе.

Ева рассказывает, что несмотря на то, что ее тело - это тело мужчины, душа таковой не является. При этом оба утверждают, что по сути они не идентифицируют свой пол ни как мужской, ни как женский, и утверждают, что "изобрели свой собственный пол".

Супружескую пару заметили папарацци, когда они приехали в один из ресторанов Майами чтобы позавтракать.

ФОТО: Vida Press