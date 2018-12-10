Ей, на минуточку, 49 лет! Дженнифер Лопес появилась на публике в «детском» наряде

В минувшее воскресенье Лопес посетила светскую вечеринку, которая прошла в поддержку предстоящего фильма "Начни сначала" в Four Seasons Hotel в Лос-Анджелесе. В новой картине звезда исполнила главную роль. Для встречи с фотографами она надела черное короткое платье с глубоким декольте и белым воротничком. Свой дерзкий образ она дополнила ботфортами и бриллиантовыми украшениями.

ФОТО: Jordan Strauss / AP

Некоторые пользователи Сети посчитали, что этот короткий наряд, расшитый крупными стразами, подойдет более молодым модницам. Сама же 49-летняя звезда выглядит в нем "нелепо" и "неуместно". Однако Дженнифер равнодушно относится ко всем негативным комментариям. На красной дорожке она с радостью позировала фотографам.

ФОТО: Jordan Strauss / AP