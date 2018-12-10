Ей, на минуточку, 49 лет! Дженнифер Лопес появилась на публике в «детском» наряде

Американская актриса Дженнифер Лопес недавно появилась в неудачном наряде на важном мероприятии. Певица примерила короткое платье, которое подчеркнуло далеко не молодой возраст звезды, передает Дни.ру.
В минувшее воскресенье Лопес посетила светскую вечеринку, которая прошла в поддержку предстоящего фильма "Начни сначала" в Four Seasons Hotel в Лос-Анджелесе. В новой картине звезда исполнила главную роль. Для встречи с фотографами она надела черное короткое платье с глубоким декольте и белым воротничком. Свой дерзкий образ она дополнила ботфортами и бриллиантовыми украшениями.
Некоторые пользователи Сети посчитали, что этот короткий наряд, расшитый крупными стразами, подойдет более молодым модницам. Сама же 49-летняя звезда выглядит в нем "нелепо" и "неуместно". Однако Дженнифер равнодушно относится ко всем негативным комментариям. На красной дорожке она с радостью позировала фотографам.
Актриса рассказала, какие чувства испытала во время съемок клипа на песню Limitless, которая станет саундтреком к новой ленте. В видео появилась ее десятилетняя дочь Эмми. "Это был один из самых прекрасных моментов, которые когда-либо случались на площадке в моей жизни. Я видела, как в образе маленькой девочки воплотились все женщины. Меня переполняли эмоции", – поделилась она.