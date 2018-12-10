Фото: голливудская актриса вышла к фотографам в ночнушке

В последнее время Эмбер Херд довольно часто появляется на публике. Причина тому - выход на широкие экраны очередного фильма с участием актрисы "Аквамен", которого ее поклонники ждали уже давно. Однако блистает она не только на презентациях, но и на различных светских мероприятиях.