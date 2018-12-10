Фото: голливудская актриса вышла к фотографам в ночнушке
10 декабря 2018, 14:16
Актриса посетила торжественный вечер Women Of Worth Awards.
В последнее время Эмбер Херд довольно часто появляется на публике. Причина тому - выход на широкие экраны очередного фильма с участием актрисы "Аквамен", которого ее поклонники ждали уже давно. Однако блистает она не только на презентациях, но и на различных светских мероприятиях.
Так, на дня в Нью-Йорке состоялась церемония вручения премий L'Oréal Paris Women of Worth в Нью-Йорке, которую, помимо Херд, посетили многие голливудские знаменитости, среди которых Ева Лонгория, Джуллианна Мур. Для выхода в свет Эмбер выбрала соблазнительное шелковое платье-ночнушку, которое подчеркнуло ее точеную фигуру. Свой образ экс-супруга Джонни Деппа дополнила многочисленными украшениями.