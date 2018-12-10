Пн, 10.12.2018
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  • Фото: голливудская актриса вышла к фотографам в ночнушке

Фото: голливудская актриса вышла к фотографам в ночнушке

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ФОТО: Brian Ach / AFP

Актриса посетила торжественный вечер Women Of Worth Awards.

В последнее время Эмбер Херд довольно часто появляется на публике. Причина тому - выход на широкие экраны очередного фильма с участием актрисы "Аквамен", которого ее поклонники ждали уже давно. Однако блистает она не только на презентациях, но и на различных светских мероприятиях. 

Так, на дня в Нью-Йорке состоялась церемония вручения премий L'Oréal Paris Women of Worth в Нью-Йорке, которую, помимо Херд, посетили многие голливудские знаменитости, среди которых Ева Лонгория, Джуллианна Мур. Для выхода в свет Эмбер выбрала соблазнительное шелковое платье-ночнушку, которое подчеркнуло ее точеную фигуру. Свой образ экс-супруга Джонни Деппа дополнила многочисленными украшениями.  

ФОТО: Evan Agostini / AP

ФОТО: Brian Ach / AFP

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