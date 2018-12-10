На рынке Тайваня нашлась самая красивая продавщица рыбы. Вот только радовались покупатели недолго

Пользователь Facebook поделился фотографиями, на которых молодая девушка в фартуке и перчатках стоит за рыночным прилавком, сообщает Medialeaks со ссылкой на Apple Daily. Продавщица ловко управляется с рыбой, разделывая её и отпуская людям в очереди. Но не виртуозное обращение с морепродуктами привлекло всеобщее внимание, а красота девушки.

Пользователи сети зашерили фотографии с комментариями о том, что хотят теперь покупать рыбу исключительно на этом рынке. А некоторые пытались выведать, как же найти прилавок, за которым стоит такой ангел. Красавицу также сняли на видео.

Если вы уже покупаете билеты на Тайвань и собираетесь разыскивать рынок, на котором работает столь прекрасная продавщица рыбы, не торопитесь. Когда красавица стала популярной в интернете и на тайваньском телевидении, журналисты выяснили, что она никакая не продавщица. На самом деле девушка, которую зовут Лиу Пэньпэнь, работает моделью и танцовщицей, а за рыбным прилавком обычно стоит ее мать.

Мать девушки рассказала изданию Shanghaiist, что Лиу очень заботливая. Каждый раз, когда у нее есть время, она приходит на рынок и следит за тем, чтобы родительница не переработала. Но при этом иногда перерабатывает сама. Правда, как модель, а не продавщица.