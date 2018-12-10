На рынке Тайваня нашлась самая красивая продавщица рыбы. Вот только радовались покупатели недолго

На рынке Тайваня работала девушка, которая привлекла внимание пользователей интернета своей красотой. Фото и видео «самой прекрасной продавщицы рыбы» быстро разлетелись по Cети. Однако потом выяснилось, что постоянным клиентам этого прилавка не улыбается удача часто наблюдать свою музу.
Пользователь Facebook поделился фотографиями, на которых молодая девушка в фартуке и перчатках стоит за рыночным прилавком, сообщает Medialeaks со ссылкой на Apple Daily. Продавщица ловко управляется с рыбой, разделывая её и отпуская людям в очереди. Но не виртуозное обращение с морепродуктами привлекло всеобщее внимание, а красота девушки.
Пользователи сети зашерили фотографии с комментариями о том, что хотят теперь покупать рыбу исключительно на этом рынке. А некоторые пытались выведать, как же найти прилавок, за которым стоит такой ангел. Красавицу также сняли на видео.
Если вы уже покупаете билеты на Тайвань и собираетесь разыскивать рынок, на котором работает столь прекрасная продавщица рыбы, не торопитесь. Когда красавица стала популярной в интернете и на тайваньском телевидении, журналисты выяснили, что она никакая не продавщица. На самом деле девушка, которую зовут Лиу Пэньпэнь, работает моделью и танцовщицей, а за рыбным прилавком обычно стоит ее мать.
Мать девушки рассказала изданию Shanghaiist, что Лиу очень заботливая. Каждый раз, когда у нее есть время, она приходит на рынок и следит за тем, чтобы родительница не переработала. Но при этом иногда перерабатывает сама. Правда, как модель, а не продавщица.
На бизнес-страничку девушки в Facebook подписаны больше 60 тысяч человек. Туда она выкладывает как фотографии со съемок, так и случайные кадры из жизни.