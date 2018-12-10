Ух, какое декольте! Настя Каменских вышла в свет в очень откровенном платье

Настя Каменских, которая сейчас выступает сольно под псевдонимом NK, часто выбирает для выходов в свет сексуальные наряды, подчеркивающие все прелести ее похудевшей фигуры. Съемки украинского шоу "Х-Фактор", где певица является одним из членов жюри, не стали исключением, пишет Viva.