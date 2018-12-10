Пн, 10.12.2018
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Ух, какое декольте! Настя Каменских вышла в свет в очень откровенном платье

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Настя Каменских.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Настя Каменских, которая сейчас выступает сольно под псевдонимом NK, часто выбирает для выходов в свет сексуальные наряды, подчеркивающие все прелести ее похудевшей фигуры. Съемки украинского шоу "Х-Фактор", где певица является одним из членов жюри, не стали исключением, пишет Viva.

В своем блоге артистка поделилась снимком, где запечатлена за судейским столом и позирует в фиолетовом наряде с очень глубоким вырезом, который выставил напоказ пышный бюст певицы. 

Образ завершала новая прическа Насти — короткие прямые волосы по плечи. В макияже артистка сделала акцент на глазах, накрасив их темными тенями и сделав стрелки. Томный взгляд, сексуальный наряд — выглядела Каменских очень соблазнительно! 

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