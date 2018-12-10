Пн, 10.12.2018
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  • Новая муза? Петросян и Бузова появятся вместе в «Голубом огоньке»

Новая муза? Петросян и Бузова появятся вместе в «Голубом огоньке»

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ФОТО: скриншот

Юморист опубликовал совместное фото с телеведущей и заявил, что все подробности — в новогоднюю ночь.

Юморист Евгений Петросян опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фото с Ольгой Бузовой. Как отметил юморист, все подробности — в новогоднюю ночь. Их покажут вместе в эфире одного из телеканалов, пишет Лайф.

— Надоели слухи! Публикую всё как есть, — написал юморист.

В середине ноября СМИ сообщали, что народный артист РСФСР Евгений Петросян отпраздновал развод с Еленой Степаненко. Он отметил, что это значимое событие в его жизни. При этом заметил: "Какие наши годы".

Бузова же не так давно принимала участие в программе "Холостячка". В рамках реалити-шоу она пыталась найти свою любовь. Во время шоу и некоторое время после его завершения вокруг личной жизни Бузовой была череда скандалов.

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