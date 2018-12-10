Дочь британского миллионера найдена мертвой

Девушка отправилась в кругосветное путешествие и сообщала о своем местонахождении ежедневно, однако с 1 декабря перестала выходить на связь
22- летней Грейс Миллан — дочь британского миллионера Дэвида Миллана — отправилась в кругосветное путешествие. Ежедневно она сообщала о своем местонахождении, однако с 1 декабря перестала выходить на связь.
В последний раз, как сообщают осведомленные источники, ее видели в отеле Окленда. 9 декабря в Новой Зеландии около так называемой Живописной дороги было найдено тело Грейс. В убийстве девушки подозревают 26-летнего мужчину, личность которого в интересах следствия не раскрывается.
Сообщается, что он привез Грейс в отель на арендованном автомобиле, который затем оставил в 300 километрах от города Таупо, — пишет Life.ru со ссылкой на The Daily Mail.