Предполагаемую дочь Владимира Путина показали по телевидению
10 декабря 2018, 10:55
На днях в новостном эфире телеканала "Россия" был показан сюжет о негосударственном институте развития "Иннопрактика", передает Сплетник.
О его работе корреспонденту рассказали представители института, в то числе и его руководитель Катерина Тихонова, за которой давно наблюдают СМИ, называя девушку младшей дочерью Владимира и Людмилы Путиных.
Катерина появляется в кадре на исходе второй минуты видеосюжета. По данным российских СМИ, это первое появление на телевидении предполагаемой младшей дочери российского президента.