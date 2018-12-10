Пн, 10.12.2018
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Предполагаемую дочь Владимира Путина показали по телевидению

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ФОТО: скриншот

На днях в новостном эфире телеканала "Россия" был показан сюжет о негосударственном институте развития "Иннопрактика", передает Сплетник.

О его работе корреспонденту рассказали представители института, в то числе и его руководитель Катерина Тихонова, за которой давно наблюдают СМИ, называя девушку младшей дочерью Владимира и Людмилы Путиных.

Катерина появляется в кадре на исходе второй минуты видеосюжета. По данным российских СМИ, это первое появление на телевидении предполагаемой младшей дочери российского президента.

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