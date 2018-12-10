Впервые в истории в нашей страны конкурс красоты прошел среди женщин, у которых уже есть внуки. Конкурс организует агентство Angel Models. На главный титул и корону претендовало 16 участниц в возрасте от 43-60 лет, назвать бабушками, которых не поворачивается язык.

«Наши участницы проделали большую работу. На наших глазах женщины преображались. Современный темп жизни не оставляет время для праздника. Придуманные клише подразумевают под словом «бабушка» женщину в платочке, без макияжа и с вязанием в сумочке. Ломаем стереотипы. Посмотрите на наших участниц. Красивые, ухоженные, стройные. Многие из них дадут фору двадцатилетним красавицам», – говорит организатор мероприятия Анны Микконен.