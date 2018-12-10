В воскресенье, 9 декабря, в таллиннском клубе Privé прошел финал конкурса красоты Grandma Universе/Classic Estonia 2018, на котором выбрали самую красивую бабушку страны.
Впервые в истории в нашей страны конкурс красоты прошел среди женщин, у которых уже есть внуки. Конкурс организует агентство Angel Models. На главный титул и корону претендовало 16 участниц в возрасте от 43-60 лет, назвать бабушками, которых не поворачивается язык.
«Наши участницы проделали большую работу. На наших глазах женщины преображались. Современный темп жизни не оставляет время для праздника. Придуманные клише подразумевают под словом «бабушка» женщину в платочке, без макияжа и с вязанием в сумочке. Ломаем стереотипы. Посмотрите на наших участниц. Красивые, ухоженные, стройные. Многие из них дадут фору двадцатилетним красавицам», – говорит организатор мероприятия Анны Микконен.
Финалистки смогут представить Эстонию на международном конкурсе красоты Grandma Universe/Classic Universe 2019, который пройдёт в январе в Болгарии. Смотрите галерею!