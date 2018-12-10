Понедельник будет неожиданно хорошим! Гороскоп на 10 декабря

Весы

Небо предлагает вам отвлечься на время от романтической составляющей вашей жизни и обратиться к ее более практичным, земным аспектам. Это хорошее время для использования семейной протекции, а также для укрепления договорных отношений, построенных на общей долговременной выгоде. Подходит оно и для всевозможных дел, связанных с наследованием, кредитованием, недвижимостью, если вы делаете упор на традиционные, проверенные методы (например, держите свои деньги в уважаемом, солидном банке, или сдаете квартиру серьезным и достойным людям, не способным на авантюру).

Скорпион

День выгодных знакомств, легко и естественно переходящих в долговременное сотрудничество. Вы можете получить практический совет и поддержку от друзей, учителей, партнеров. В то же время они не собираются скрывать своих аппетитов и уступать вам, а ваши взгляды могут не слишком согласовываться с их мнением. И все же прислушайтесь к их высказываниям, в них окажется много полезного для вас лично. Если вы заинтересованы в долговременном деловом соглашении или хороших супружеских отношениях, стоит приспособить свои действия к мнению другой стороны, проявить к ней уважение и благодарность.

Стрелец

Удачное время для заработка и для того, чтобы воспользоваться своим официальным положением в целях получения выгоды, дополнительного обогащения. Для этого вам придется усмирить свою буйную творческую натуру, либо временно найти своим инициативам иное применение, не связанное прямо со служебным положением и ответственностью. В качестве подчиненного вы можете получить неплохое денежное поощрение от вышестоящих лиц, инстанций, и даже возвести подобную практику в традицию. Владельцам собственного бизнеса стоит сделать упор на традиционные методы хозяйствования, управления.

Козерог

Козероги, особенно январские, смогут насладиться счастьем и покоем, или полениться на законных основаниях. Тайные опасности, недоделанные дела, критические изменения будут волновать их, но не до такой степени, чтобы они согласились отказаться от всех радостей жизни, которые им причитаются, и забыть о своих потребностях. Плоды их творчества окажутся если и не очень сладкими, то вполне съедобными, и будут работать скорее на укрепление их личного авторитета, чем на его разрушение. Родители-Козероги смогут внушить детям собственные практические установки, финансовые и моральные правила.

Водолей

Вам следует укрепить свои тылы, поддержать в себе и в близких уверенность в безопасности, навести порядок в доме. Увы, многие Водолеи будут склонны лениться и просто пассивно пользоваться возможностями (предоставленными удобствами, заботой родителей, домашним уютом). Одних будет нелегко оторвать от любовных надежд и мечтаний, другие окажутся погружены в общение с друзьями и проведение опасных экспериментов. Найдите способ дать понять своим близким, что они могут рассчитывать на материальную ответственность или нравственную поддержку с вашей стороны.

Рыбы