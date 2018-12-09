LimonЖизньСказочная Финляндия: галерея, после просмотра которой вы побежите паковать чемоданыСказочная Финляндия: галерея, после просмотра которой вы побежите паковать чемоданыLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать9 декабря 2018, 16:46Многие думают о Финляндии как о стране холода и темноты... Но вы только взгляните на эти фото, сделанные в Лапландии! Смотри нашу галерею!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьфинляндия