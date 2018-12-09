Украинский актер умер от рака в возрасте 27 лет

За несколько дней до смерти Мельничук написал в Facebook, что месяц назад его выписали из больницы домой для улучшения показателей крови. Последние анализы показали, что опухоль дала метастазы по всему телу.

«Министерство культуры выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам с невосполнимой утратой — смертью талантливого украинского актера. Светлая ему память…» — цитирует УНИАН сообщение пресс-службы Министерства культуры Украины.