Украинский актер умер от рака в возрасте 27 лет

В Киеве 8 декабря умер актер театра и кино Тарас Мельничук. Ему было 27 лет. С 2015 года актер боролся с острым миелоидным лейкозом (раком крови), передает Ридус.
За несколько дней до смерти Мельничук написал в Facebook, что месяц назад его выписали из больницы домой для улучшения показателей крови. Последние анализы показали, что опухоль дала метастазы по всему телу.
«Министерство культуры выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам с невосполнимой утратой — смертью талантливого украинского актера. Светлая ему память…» — цитирует УНИАН сообщение пресс-службы Министерства культуры Украины.
Мельничук окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения. С 2013 году был принят в труппу Киевского ТЮЗа. Среди лучших его театральных работ — роли в спектаклях «Снежная королева», «Ревизор», «Ромео и Джульетта» и другие. Российскому зрителю актер известен по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Сны» и «Первая мировая».