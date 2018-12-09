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  • Мощно! Организаторы объявили новую дату молодежного фестиваля для детей от 8 лет

Мощно! Организаторы объявили новую дату молодежного фестиваля для детей от 8 лет

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Элджей

ФОТО: Konstantin Sednev

Организаторы фестиваля Young Fest 2018 из-за высокой популярности мероприятия уже готовят для фанатов и гостей вторую порцию драйва в 2019 году. Компания MJ Production уже назвала новую дату фестиваля и первых артистов. 

Родители, пережившие концерт Элджея, можете запасаться терпением. Young Fest 2019 пройдет в том же месте - ледовом холле Tondiraba, дети от 8 лет смогут петь и танцевать с 19:00 до 23:00 под лучшие хиты. Уже названа тройка артистов: Ольга Бузова, Alisha и Леша Свик. Еще два исполнителя фестиваля остаются под вопросом.

Подробнее - на сайте MJ Production

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