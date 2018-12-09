Готовящаяся к грандиозному событию Волочкова показала роскошное тело

Волочкова уверена, что это будет творческий сюрприз всем ее поклонникам на Новый год. Кроме того, балерина опубликовала снимок в своем Instagram, где она запечатлена в купальнике.

На ногах у начинающей певицы пуанты. Волочкова шутит, мол, режиссер клипа сказала ей, что ее ноги не уместить в кадр.

Также Балерина поблагодарила эксперта за проделанную работу. Волочкова рассказала, что провела на съемочной площадке 12 часов.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала фотографию с "натуральным блондином" Николаем Басковым и объявила о свадьбе. В СМИ разразилась шумиха, которую решил прокомментировать сам народный артист.