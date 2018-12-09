Ради добрых дел: жители деревеньки полностью разделись для календаря

Английская деревушка Ивад располагается в графстве Кент, а её население составляет всего три тысячи человек. Несмотря на свою малочисленность, жители в преддверии Нового года решили провести благотворительную акцию для местного детского приюта и создать календарь со своими фото.

Организатором мероприятия стала косметолог Лора Чизмэн. Именно она предложила главное условие фотосессии: каждый её участник должен позировать обнаженным.

Я просто хотела сделать что-то, что развеселит людей и сделает их счастливее. А ещё это было приятно, потому что жители собрались вместе, — рассказала женщина изданию Metro.

При этом сама Чизмэн снялась для календаря одной из первых.

Вслед за ней на борьбу с комплексами вышли и остальные жители Ивада. Например, автомеханики, которые даже для фото не пожелали расстаться со своим корпоративным автомобилем.