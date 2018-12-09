Ешьте финики хотя бы раз в неделю, если у вас проблемы с давлением или сердцем

Речь о финиках, пишет Lifter со ссылкой на RND Health Tips. Эти натуральные сладости не только очень вкусные, но и полезны.

Регулярно употребляя финики, вы избавитесь от многих проблем со здоровьем.

1. Финики помогают бороться с анемией.

Они полезны для тех, кто страдает от недостатка железа. В 100 гр. фиников содержится более 90 миллиграммов железа. Поэтому, финики - обязательный продукт для беременных женщин и детей.

2. Финики помогают от расстройства желудка.

Они - источник калия и хорошие помощники в лечении диареи, запора и болезней желудка.

3. Отличный жиросжигатель.

Финики - богаты клетчаткой, помогают сжечь лишнюю жировую ткань.

4. Они помогают снизить уровень холестерина.

Благодаря своему составу, финики очищают кровеносные сосуды, и предотвращает образование тромбов.

5. Финики укрепляют сердце.

Для этого приготовьте простую смесь. Замочите финики водой на 12 часов. Затем уберите косточки и смелите фрукты в блендере.

6. Финики помогают от гипертонии.

5-6 штук фиников содержат около 80 миллиграммов магния. А он помогает снизить давление и регулирует кровоток.

7. Финики снижают риск инсульта.