Ешьте финики хотя бы раз в неделю, если у вас проблемы с давлением или сердцем

Хотите молодо выглядеть и навсегда забыть о проблемах с сердцем и давлением? Употребляйте этот продукт хотя бы раз в неделю.
Речь о финиках, пишет Lifter со ссылкой на RND Health Tips. Эти натуральные сладости не только очень вкусные, но и полезны.
Регулярно употребляя финики, вы избавитесь от многих проблем со здоровьем.
1. Финики помогают бороться с анемией.
Они полезны для тех, кто страдает от недостатка железа. В 100 гр. фиников содержится более 90 миллиграммов железа. Поэтому, финики - обязательный продукт для беременных женщин и детей.
2. Финики помогают от расстройства желудка.
Они - источник калия и хорошие помощники в лечении диареи, запора и болезней желудка.
3. Отличный жиросжигатель.
Финики - богаты клетчаткой, помогают сжечь лишнюю жировую ткань.
4. Они помогают снизить уровень холестерина.
Благодаря своему составу, финики очищают кровеносные сосуды, и предотвращает образование тромбов.
5. Финики укрепляют сердце.
Для этого приготовьте простую смесь. Замочите финики водой на 12 часов. Затем уберите косточки и смелите фрукты в блендере.
6. Финики помогают от гипертонии.
5-6 штук фиников содержат около 80 миллиграммов магния. А он помогает снизить давление и регулирует кровоток.
7. Финики снижают риск инсульта.
Все из-за калия, который входит в состав фиников. Он помогает наладить нормальную работу нервной системы.