Вс, 9.12.2018
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Ешьте финики хотя бы раз в неделю, если у вас проблемы с давлением или сердцем

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Финики. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Хотите молодо выглядеть и навсегда забыть о проблемах с сердцем и давлением? Употребляйте этот продукт хотя бы раз в неделю.

Речь о финиках, пишет Lifter со ссылкой на RND Health Tips. Эти натуральные сладости не только очень вкусные, но и полезны.

Регулярно употребляя финики, вы избавитесь от многих проблем со здоровьем.

1. Финики помогают бороться с анемией.

Они полезны для тех, кто страдает от недостатка железа. В 100 гр. фиников содержится более 90 миллиграммов железа. Поэтому, финики - обязательный продукт для беременных женщин и детей.

2. Финики помогают от расстройства желудка.

Они - источник калия и хорошие помощники в лечении диареи, запора и болезней желудка.

3. Отличный жиросжигатель.

Финики - богаты клетчаткой, помогают сжечь лишнюю жировую ткань.

4. Они помогают снизить уровень холестерина.

Благодаря своему составу, финики очищают кровеносные сосуды, и предотвращает образование тромбов.

5. Финики укрепляют сердце.

Для этого приготовьте простую смесь. Замочите финики водой на 12 часов. Затем уберите косточки и смелите фрукты в блендере.

6. Финики помогают от гипертонии.

5-6 штук фиников содержат около 80 миллиграммов магния. А он помогает снизить давление и регулирует кровоток.

7. Финики снижают риск инсульта.

Все из-за калия, который входит в состав фиников. Он помогает наладить нормальную работу нервной системы.

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