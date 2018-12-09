После 10 часов утра все желания Тельцов могут сбыться: гороскоп на 9 декабря!

В течение этого дня стоит больше внимания уделить практичности своих действий. Сейчас можно успешно производить любые изменения и трансформации, но важно избегать спешки, стремиться к тому, чтобы сделать все основательно.
Этот день может принести склонность к лени и потворству своим слабостям, но при этом у вас обязательно появятся возможности для того, чтобы контролировать такие проявления собственной личности. Нужно отметить, что такой контроль над собой в течение этого дня поможет вам обрести новый опыт, который вы сможете успешно применять в будущем. Этот день удачен для выражения эмоций, а вот для совершения покупок или посещения салона красоты, это время окажется неблагоприятным, пишет Дворец.
Овен
Не оставляйте без должного внимания свои материальные дела. Забота о пропитании позволит вам чувствовать себя более уверенно, пока вы осуществляете прорыв к новым горизонтам. Чтобы придерживаться верного курса, ориентируйтесь на будущее, а не на сиюминутные прихоти. Ради будущего (например, во имя дружбы, ради преобразования супружеского союза) вам придется поступиться некоторыми насущными нуждами, семейными потребностями или бытовыми удобствами. Но это не станет для вас трагедией, лишь заставит потесниться, пожертвовать чем-то на пути к реализации своих возможностей.
Телец
После 10 часов утра все ваши пожелания имеют верный шанс сбыться, поскольку будут основаны не на фантазиях, а на реальных возможностях, предоставляемых судьбой. Вкусы друзей, симпатии начальства или коллектива соратников могут немного сбить вас с толку в дневные часы. Попытки угодить шефу, проявить дружеское расположение к его персоне могут разочаровать как его, так и вас. Не стоит руководствоваться общественным мнением, хотя принять его к сведению, безусловно, нужно. Сегодня вы и сами хорошо владеете обстановкой, и ваша правота в сомнительной ситуации будет подтверждена очень скоро.
Близнецы
Относительно своего финансового положения и личного участия в денежных операциях вы склонны испытывать сомнения. Почва для них имеется, и в одиночку вы вряд ли справитесь с ними. В результате сомнительный действий ваша репутация не слишком пострадает, но вы склонны бояться именно этого. К счастью, родитель или проверенный партнер, надежный банк или испытанный способ оформления расходов (например, получения кредита) не подведут вас и на этот раз, их помощью можно смело воспользоваться. Вы можете ухитриться оплатить обучение в ВУЗе или турпутевку не совсем обычным путем.
Рак
Будьте внимательнее, совершая покупки и распределяя доходы на будущее, а также откладывая средства на черный день. Под влиянием постороннего мнения, неопределенной общественной тенденции ваш здравый смысл и осторожность могут изменить вам. Возможность такого поворота дел вероятнее всего в дневные часы. Перенесите принятие решений в этом направлении на вечернее время, если боитесь поддаться внешним обстоятельствам и совершить рискованный поступок. Если же вы вполне уверены в себе, то в течение дня сможете почти безболезненно скорректировать свои финансовые планы, не обращая внимания на чужие вкусы и советы.
Лев
Вкусы и прихоти партнера столкнутся с вашими тайными нуждами и потребностями. Как в деловой сфере, так и в супружеской жизни возможна нестыковка мнений по поводу того, во что вложить деньги, как преобразовать совместную жизнь, не рискуя основами благополучия. Не рассчитывайте на слишком бурный конфликт, скорее вас ожидает милое упрямство другой стороны. Высока вероятность того, что ваш партнер просто находится под влиянием постороннего мнения или общественных событий, либо под обаянием романтического заблуждения. Вы же ни за что не захотите поступиться тем, что заработали в поте лица.
Дева
Ваш ум склонен постоянно сомневаться в том, что подсказывают вам опыт, интуиция и чувство здорового самосохранения. Вы способны проявить большую твердость как в финансовых, профессиональных, так и в нравственных вопросах, упрямо настоять на собственном мнении. Это качество будет вашей лучшей опорой в течение всего дня. Не самый подходящий день для подписания документов, связанных с изменениями в движимом и недвижимом имуществе (например, в праве и условиях владения им). Это мероприятие может оказаться отложено или не состояться, по причине недостатка нужных сведений.
Весы
Встреча с любимым человеком, если она состоится в дневное время, способна заметно поменять ваши планы, а заодно оказать некоторое влияние и на материальное положение. Вы можете рискнуть частью совместных средств, или потратить их на личное удовольствие, соблазнившее вас своей новизной, необычностью. Несогласие по поводу денежных средств не приведет к ссоре, но может внести подспудное напряжение в текущие дела, контакты, размышления. Воспользуйтесь ситуацией, чтобы лишний раз укрепить свои позиции в совместном предприятии, партнерстве, утвердить размер своей реальной доли в общих доходах.
Скорпион
Семейные Скорпионы станут свидетелями противоречия между потребностями близких и их же заветными желаниями. Женщины в их доме могут повести себя обаятельно, но не совсем разумно. Тем, кто одинок, предстоит удивиться неожиданным прихотям деловых партнеров, друзей, родителей, либо собственным странным вкусам. Примите это обстоятельство как возможность освежиться и развлечься, не принимайте его всерьез. Найти компромисс и приемлемое решение можно будет уже в дневное время. Главной задачей дня для вас останется укрепление связей с постоянным пратнером, в том числе чисто материальных.
Стрелец
Повседневные обязанности потребуют от вас тщательности и основательности, а также материальной ответственности. Это может раздражать и нервировать вас. Не поддавайтесь на подзуживания и болтовню друзей и знакомых. Их слова способны свести вас с натоптанной, утрамбованной дороги материального успеха и благополучия. Займитесь своим здоровьем, попробуйте оценить и при необходимости мягко реорганизовать принципы питания, общий режим дня. Из лекарств отдайте предпочтение проверенным медикаментам и методам, натуральным народным средствам, гомеопатическому лечению.
Козерог
Ваши вкусы могут несколько измениться, а на свои потребности вы потратите чуть больше, чем подсказывает скучный здравый смысл. Заработок становится для вас одной из основных, животрепещущих тем. Продумайте методы обновления в этой области, изучите чужой опыт, примите во внимание общественные тенденции и советы друзей. В результате вы сможете внести в свое материальное положение заметные улучшения, не трогая основ своего существования и не отклоняясь от основного курса. Вы можете увеличить расходы на творчество, если оно стало для вас не только удовольствием, но и необходимостью.
Водолей
Мечтательность не мешает вам думать о материальном благополучии, правильно оценивать роль надежности и стабильности в своей жизни. И все же вам не избежать нововведений в том, что касается быта, привычек, расходов и приобретений. Особенно ярко эта тенденция будет ощущаться январскими Водолеями. Высока вероятность того, что в их жизнь внесет новшества романтическое знакомство, любовь, порождая стремление нравиться. Им захочется украсить и обновить свой обиход, освежить имидж или пересмотреть уровень расходов на его поддержание, отправиться в путешествие или сменить место жительства.
Рыбы
Попытавшись удовлетворить свои прихоти, вы можете немного перемудрить и не получить того удовольствия, на какое рассчитывали, начать испытывать сомнения, смутное раздражение. Сегодня трудно сделать четкие выводы о новых знакомых, но можно поменять представления о прежних партнерах или видоизменить собственные вкусы. Не рекомендуется затевать переговоры, если вы ждете предсказуемости, однозначного результата. Напротив, новизна ощущений, впечатлений вам обеспечена. В постоянно действующие договоренности можно внести свежесть, смягчить или попробовать обновить их финансовые условия.