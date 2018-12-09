После 10 часов утра все желания Тельцов могут сбыться: гороскоп на 9 декабря!

Лев

Вкусы и прихоти партнера столкнутся с вашими тайными нуждами и потребностями. Как в деловой сфере, так и в супружеской жизни возможна нестыковка мнений по поводу того, во что вложить деньги, как преобразовать совместную жизнь, не рискуя основами благополучия. Не рассчитывайте на слишком бурный конфликт, скорее вас ожидает милое упрямство другой стороны. Высока вероятность того, что ваш партнер просто находится под влиянием постороннего мнения или общественных событий, либо под обаянием романтического заблуждения. Вы же ни за что не захотите поступиться тем, что заработали в поте лица.

Дева

Ваш ум склонен постоянно сомневаться в том, что подсказывают вам опыт, интуиция и чувство здорового самосохранения. Вы способны проявить большую твердость как в финансовых, профессиональных, так и в нравственных вопросах, упрямо настоять на собственном мнении. Это качество будет вашей лучшей опорой в течение всего дня. Не самый подходящий день для подписания документов, связанных с изменениями в движимом и недвижимом имуществе (например, в праве и условиях владения им). Это мероприятие может оказаться отложено или не состояться, по причине недостатка нужных сведений.

Весы

Встреча с любимым человеком, если она состоится в дневное время, способна заметно поменять ваши планы, а заодно оказать некоторое влияние и на материальное положение. Вы можете рискнуть частью совместных средств, или потратить их на личное удовольствие, соблазнившее вас своей новизной, необычностью. Несогласие по поводу денежных средств не приведет к ссоре, но может внести подспудное напряжение в текущие дела, контакты, размышления. Воспользуйтесь ситуацией, чтобы лишний раз укрепить свои позиции в совместном предприятии, партнерстве, утвердить размер своей реальной доли в общих доходах.

Скорпион

Семейные Скорпионы станут свидетелями противоречия между потребностями близких и их же заветными желаниями. Женщины в их доме могут повести себя обаятельно, но не совсем разумно. Тем, кто одинок, предстоит удивиться неожиданным прихотям деловых партнеров, друзей, родителей, либо собственным странным вкусам. Примите это обстоятельство как возможность освежиться и развлечься, не принимайте его всерьез. Найти компромисс и приемлемое решение можно будет уже в дневное время. Главной задачей дня для вас останется укрепление связей с постоянным пратнером, в том числе чисто материальных.

Стрелец

Повседневные обязанности потребуют от вас тщательности и основательности, а также материальной ответственности. Это может раздражать и нервировать вас. Не поддавайтесь на подзуживания и болтовню друзей и знакомых. Их слова способны свести вас с натоптанной, утрамбованной дороги материального успеха и благополучия. Займитесь своим здоровьем, попробуйте оценить и при необходимости мягко реорганизовать принципы питания, общий режим дня. Из лекарств отдайте предпочтение проверенным медикаментам и методам, натуральным народным средствам, гомеопатическому лечению.

Козерог

Ваши вкусы могут несколько измениться, а на свои потребности вы потратите чуть больше, чем подсказывает скучный здравый смысл. Заработок становится для вас одной из основных, животрепещущих тем. Продумайте методы обновления в этой области, изучите чужой опыт, примите во внимание общественные тенденции и советы друзей. В результате вы сможете внести в свое материальное положение заметные улучшения, не трогая основ своего существования и не отклоняясь от основного курса. Вы можете увеличить расходы на творчество, если оно стало для вас не только удовольствием, но и необходимостью.

Водолей

Мечтательность не мешает вам думать о материальном благополучии, правильно оценивать роль надежности и стабильности в своей жизни. И все же вам не избежать нововведений в том, что касается быта, привычек, расходов и приобретений. Особенно ярко эта тенденция будет ощущаться январскими Водолеями. Высока вероятность того, что в их жизнь внесет новшества романтическое знакомство, любовь, порождая стремление нравиться. Им захочется украсить и обновить свой обиход, освежить имидж или пересмотреть уровень расходов на его поддержание, отправиться в путешествие или сменить место жительства.

Рыбы