Сб, 8.12.2018
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Какая красавица! Уроженка Эстонии может стать «Девушкой года Playboy 2018» СМОТРИ ФОТО!

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Одна из старейших и бережно хранимых традиций всемирно известного мужского журнала Playboy – выбор самой сексуальной девушки года Playmate of the year. 

Сейчас во всю идет голосование за самую-самую. На звание «Девушка года Playboy 2018» от немецкой версии журнала претендуют 12 девушек, среди которых есть и уроженка Эстонии - 29-летняя Вероника Климович...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Родилась Вероника в Эстонии, однако позже семья девушки переехала в Берлин. Работает она в сфере красоты, а вот модельную карьеру начала строить около семи лет назад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Veronika Klimovits (@veronika_klimovits) on

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