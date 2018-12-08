Какая красавица! Уроженка Эстонии может стать «Девушкой года Playboy 2018»

8 декабря 2018, 14:53
Одна из старейших и бережно хранимых традиций всемирно известного мужского журнала Playboy – выбор самой сексуальной девушки года Playmate of the year.
Сейчас во всю идет голосование за самую-самую. На звание «Девушка года Playboy 2018» от немецкой версии журнала претендуют 12 девушек, среди которых есть и уроженка Эстонии - 29-летняя Вероника Климович...
Родилась Вероника в Эстонии, однако позже семья девушки переехала в Берлин. Работает она в сфере красоты, а вот модельную карьеру начала строить около семи лет назад.
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