Сб, 8.12.2018
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Хот ор нот? Блогер на себе показала, чем соблазняли мужчин в разные эпохи

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ФОТО: Instagra,

Фитнес-блогерша Кэсси Хо, у которой 1,4 млн подписчиков в "Инстаграме", решила показать, как выглядело бы её тело в соответствии с канонами красоты разных эпох. 

Девушка вооружилась фотошопом и в течение работы поняла, что стандарты меняются всё быстрее, оставляя женщин в замешательстве. Ведь фигуру не так просто изменить, как сменить очередной модный наряд. Красота в глазах смотрящего?

Так в реальной жизни выглядит Кэсси, которая устроила эксперимент.

ФОТО: Instagra,

С середины 2010-х по 2018-й [в моде] большие ягодицы, широкие бёдра, крошечные талии и полные губы! Существует огромный спрос на увеличение попы благодаря моделям Instagram».

ФОТО: Instagra,

С середины 90-х до середины 2000-х — большая грудь, плоский живот и просвет между бёдрами. В 2010 году увеличение груди было самой популярной косметической операцией в США.

ФОТО: Instagra,

В начале 1990-х — худоба. Угловатые, тощие модели доминировали на обложках журналов. Для этого даже есть название: героиновый шик.

ФОТО: Instagra,

В 1950-х — фигура "песочные часы". Пропорции Элизабет Тейлор идеальны: 92-53-92. Все вожделеют чувственную Мэрилин Монро. Женщины рекламируют таблетки для увеличения веса. Появляются журнал Playboy и Барби.

ФОТО: Instagra,

Итальянский Ренессанс, 1400–1700-е — полный округлый живот, большие бёдра и огромная грудь. Упитанность — признак богатства и статуса. Худыми были только бедные

ФОТО: Instagra,

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