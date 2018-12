7 декабря вышел очередной выпуск российского шоу международного формата «Голос». Участник из Эстонии, выступающий за команду Ани Лорак, Уку Сувисте исполнил песню Сэма Смита I’m Not the Only One. Песня вышла синглом с дебютного альбома певца In the Lonely Hour 2014 года. Скорее смотри, как это было!