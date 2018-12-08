Самое эмоциональное и запоминающиеся время зимой – это рождественские праздники. Особенно это касается тех, кто верит в волшебство и чудо! Таллинн начинает подготовку к этому сказочному периоду уже в начале декабря и целый месяц радует жителей и гостей столицы яркими огнями и праздничными украшениями. Limon.ee прогулялся по улицам столицы, чтобы запечатлеть самые красивые витрины, украшенные к Рождеству. Смотри нашу галерею!