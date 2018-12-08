Доверяйте своей интуиции! Сегодня подсказки могут оказаться очень точными

Дева

В мероприятиях, связанных с семейной жизнью, можно рассчитывать на одобрение и помощь домашних, родственников, соседей. А вот в том, что связано с документальным оформлением ваших инициатив, с законностью и соблюдением правил, не все так гладко, как хотелось бы. Возможно, вам предстоит внести исправления в официальные данные о себе и своей недвижимости, поменять форму отчетности или подумать о том, чтобы обратиться к другому налоговому инспектору, юристу, чиновнику. В любовной и сексуальной сферах вас ожидает обновление, которое может ощущаться как приятный, но все же кризис.

Весы

Многие Весы почувствуют, что настала пора обновить свои личные отношения, внести в них нечто освежающее. Под влиянием друзей или всеобщего мнения окружающих вы можете начать испытывать симпатию к новому приятелю или партнеру. Звезды советуют вам задуматься о детях и их роли в вашей жизни. Тем, кто пока не имеет счастья называться мамой или папой, стоит попробовать представить себя в этой роли, или хотя бы не гнать от себя подобные мысли и мечты. Если вы состоите в браке, то не будет лишним обсудить этот вопрос с партнером, в интересах недалекого будущего вашего общего союза.

Скорпион

Ваша увлеченность работой принесет заметные плоды, в виде заработка или повышенной уверенности в себе, своих разнообразных знаниях и талантах. Для наиболее активной, напряженной, оперативной деятельности (например, для насыщенной тренировки у спортсменов, или для хирургической операции у медиков) подходит первая половина дня. Единственной, вполне терпимой, неприятностью станет невозможность встретиться со всеми, кому вы это обещали, в силу занятости. Отказ от слишком широкого круга общения станет неизбежной жертвой, приносимой ради успеха в работе, или ради выполнения долга.

Стрелец

Напряженную деятельность, выступление и любое мероприятие, требующее вашего личного присутствия, стоит назначить на первую половину дня. В эти часы вы не склонны ограничиваться одной лишь болтовней и остроумными аргументами в свою пользу. Вы запросто одержите верх над любым противником, даже если это официальное лицо или ваш начальник. Чрезмерный азарт, увлеченность игрой во второй половине дня могут несколько снизить ваши шансы на победу, усложнить вам задачу. Материальная неудовлетворенность может подтолкнуть к обновлению финансовой стратегии или к спекуляции.

Козерог

Можно достичь успеха в решении частных вопросов, либо в работе закрытого характера. Оказание услуг другим людям (единомышленникам, единоверцам, соотечественникам) будет одобрено близкими или партнером. Но вам это может показаться утомительным занятием, понижающим ваш статус, авторитет. Ради этих целей придется поступиться мелкими, но существенными правилами и инструкциями, от которых вы не привыкли отступать без веской причины. Впрочем, дружеские чувства, гуманные соображения, жажда деятельности наверняка перевесят, заставив вас забыть о своей внешней важности, солидности.

Водолей

Оставаться в гуще общественной жизни вполне естественно для вас. При этом главным стимулом будет все же общение с конкретным человеком, совместная работа с ним, а не пассивное следование чужим идеалам. Под мощным влиянием идей партнера, друга, шефа, или под давлением коллективных убеждений вы можете неожиданно изменить собственным тайным принципам, которые так долго и надежно поддерживали вас в трудностях. Это даст вам шанс пересмотреть их, отказаться от того, что устарело. Январские Водолеи незаметно приобретут новое мягкое очарование, особенно представительницы прекрасного пола.

Рыбы