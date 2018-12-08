Доверяйте своей интуиции! Сегодня подсказки могут оказаться очень точными

Расположение планет в течение этого дня будет благоприятствовать любым делам и начинаниям, которые требуют от вас проявления решительности, смелости и активности. Сейчас хорошо начинать новые дела, советоваться с авторитетными людьми и признанными специалистами в той или иной области. А вот излишняя уверенность в собственных силах и возможностях в течение этого дня может создать вам неоправданные надежды, сложности и проблемы.
В этот день необходимо совмещать активную деятельность с отдыхом и релаксацией. Именно так вы достигнете максимальной эффективности. Подсказкам интуиции стоит доверять, так как они в это время могут оказаться очень точными, пишет Dvorec.
Овен
В этот, безусловно удачный, день вы будете действовать с полным сознанием собственной правоты и творческой силы. Общий оптимистичный настрой позволит вам почти не заметить барьеров на пути. Апрельские Овны станут настоящими баловнями судьбы. Но даже им предстоит одним махом преодолеть серьезное препятствие. Таковым может оказаться идейная борьба с авторитетным мнением, официальным лицом, либо необходимость отказаться от собственных правил, преобразовать их, улучшить, дотянуть до нужного уровня. Решая профессиональные, деловые задачи, не пренебрегайте нравственной стороной вопроса.
Телец
Для срочной работы, связанной с таинственностью, закрытостью или благотворительностью, выбирайте первую половину дня. Для обработки информации, проведения обсуждений, закрытых встреч, дистанционных переговоров, а также для уединенного размышления больше подойдет время после полудня. Вероятнее всего, вопрос, который привлечет ваше внимание, не потерпит отлагательств и будет иметь принципиальную важность. Соответственно, минуты или часы, которые вы затратите на обдумывание, не станут напрасной жертвой. Попутно интуиция подскажет вам альтернативный путь к цели.
Близнецы
Взаимопонимание с другими людьми на уровне идей, а также согласованность действий с ними помогут вам смотреть в будущее весьма смело. В вашей голове будут роиться планы по улучшению своего финансового положения и жилищных условий, по поводу расширения личных возможностей и круга знакомств. Это удачное время для учебы, делового общения, выяснения принципиальных моментов с коллегами по работе. При этом в неком существенном вопросе придется рассчитывать лишь на собственные силы, а если вы надеялись на спонсорскую поддержку, то заново обосновать свои намерения перед партнерами.
Рак
Постарайтесь не сидеть на месте, не будьте пассивны. День предоставляет вам массу возможностей для быстрого достижения текущих целей и обещает стать богатым на события и информацию. Разбирайтесь с любыми производственными, служебными, карьерными вопросами, которые вас волнуют, являются для вас жизненно важными. Поискав совсем немного, вы обязательно найдете человека, способного прояснить ваши сомнения, избавить от надуманных страхов, свести с другими нужными людьми. Активные мероприятия, направленные на поддержание здоровья и приобретение рабочей формы, будут иметь успех.
Лев
Смело соединяйте отдых и увеселительные мероприятия с активным общением, физической подвижностью, либо расширением кругозора. Любые занятия в игровой форме будут полезны и увлекательны. Это прекрасный день для родителей и педагогов. Удачным будет выбор учителя (наставника, тренера) для ребенка, выбор ВУЗа, посещение подготовительных курсов, приобретение турпутевки. Вдохновенная творческая и литературная деятельность принесет вам успех. Неожиданности, новшества воспримутся легко и не покажутся непреодолимой преградой на пути к тому, что доставляет вам радость.
Дева
В мероприятиях, связанных с семейной жизнью, можно рассчитывать на одобрение и помощь домашних, родственников, соседей. А вот в том, что связано с документальным оформлением ваших инициатив, с законностью и соблюдением правил, не все так гладко, как хотелось бы. Возможно, вам предстоит внести исправления в официальные данные о себе и своей недвижимости, поменять форму отчетности или подумать о том, чтобы обратиться к другому налоговому инспектору, юристу, чиновнику. В любовной и сексуальной сферах вас ожидает обновление, которое может ощущаться как приятный, но все же кризис.
Весы
Многие Весы почувствуют, что настала пора обновить свои личные отношения, внести в них нечто освежающее. Под влиянием друзей или всеобщего мнения окружающих вы можете начать испытывать симпатию к новому приятелю или партнеру. Звезды советуют вам задуматься о детях и их роли в вашей жизни. Тем, кто пока не имеет счастья называться мамой или папой, стоит попробовать представить себя в этой роли, или хотя бы не гнать от себя подобные мысли и мечты. Если вы состоите в браке, то не будет лишним обсудить этот вопрос с партнером, в интересах недалекого будущего вашего общего союза.
Скорпион
Ваша увлеченность работой принесет заметные плоды, в виде заработка или повышенной уверенности в себе, своих разнообразных знаниях и талантах. Для наиболее активной, напряженной, оперативной деятельности (например, для насыщенной тренировки у спортсменов, или для хирургической операции у медиков) подходит первая половина дня. Единственной, вполне терпимой, неприятностью станет невозможность встретиться со всеми, кому вы это обещали, в силу занятости. Отказ от слишком широкого круга общения станет неизбежной жертвой, приносимой ради успеха в работе, или ради выполнения долга.
Стрелец
Напряженную деятельность, выступление и любое мероприятие, требующее вашего личного присутствия, стоит назначить на первую половину дня. В эти часы вы не склонны ограничиваться одной лишь болтовней и остроумными аргументами в свою пользу. Вы запросто одержите верх над любым противником, даже если это официальное лицо или ваш начальник. Чрезмерный азарт, увлеченность игрой во второй половине дня могут несколько снизить ваши шансы на победу, усложнить вам задачу. Материальная неудовлетворенность может подтолкнуть к обновлению финансовой стратегии или к спекуляции.
Козерог
Можно достичь успеха в решении частных вопросов, либо в работе закрытого характера. Оказание услуг другим людям (единомышленникам, единоверцам, соотечественникам) будет одобрено близкими или партнером. Но вам это может показаться утомительным занятием, понижающим ваш статус, авторитет. Ради этих целей придется поступиться мелкими, но существенными правилами и инструкциями, от которых вы не привыкли отступать без веской причины. Впрочем, дружеские чувства, гуманные соображения, жажда деятельности наверняка перевесят, заставив вас забыть о своей внешней важности, солидности.
Водолей
Оставаться в гуще общественной жизни вполне естественно для вас. При этом главным стимулом будет все же общение с конкретным человеком, совместная работа с ним, а не пассивное следование чужим идеалам. Под мощным влиянием идей партнера, друга, шефа, или под давлением коллективных убеждений вы можете неожиданно изменить собственным тайным принципам, которые так долго и надежно поддерживали вас в трудностях. Это даст вам шанс пересмотреть их, отказаться от того, что устарело. Январские Водолеи незаметно приобретут новое мягкое очарование, особенно представительницы прекрасного пола.
Рыбы
Подходящий день для приобретения интересной развивающей информации (книги, курса лекций, на любом носителе). Также он подходит для покупки путевки, для оформления прав на собственность за рубежом, для оплаты учебы, экскурсии. Ваш строгий партнер может изменить своим принципам, соблазниться идеей, которая движет вами, и дать вам свое одобрение, согласие на денежные расходы. Вы можете получить гонорар за проделанную работу, за публикацию или выступление. Несмотря на эффектные результаты, вас вряд ли полностью удовлетворит вознаграждение, и вы захотите увеличить свои доходы.