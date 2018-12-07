Меган Маркл осваивает технику родов под гипнозом. Она будет рожать дома?

Напомним, когда Кейт Миддлтон была беременна в третий раз, она тоже мечтала о домашних родах. Однако нарушить традицию появления на свет детей монаршей семьи в госпитале Святой Марии, которую ввела еще принцесса Диана, герцогиня Кембриджская так и не решилась, пишет Rus.tvnet.lv.

Как пишет Daily Mail,

Меган Маркл в данный момент активно осваивает относительно новую технику расслабления при родах с помощью гипноза (hypnobirthing), которая также известна как "метод Монган".

Существует несколько видов гипнотерапии, и гипноз во время родов является одним из них. Он применяется для того, чтобы помочь женщине расслабиться. Этот метод полностью не избавляет от боли, но опыт показывает, что роженице требуется меньше медицинских препаратов. Гипнороды уже достаточно популярна в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Голландии, Великобритании и других странах.

ФОТО: Reuters/Zumapress/AP/PA/Scanpix

Кроме того, герцогиня Сассекская серьезно подумывает о том, чтобы ее первенец появился на свет дома, в Виндзоре, а не в в госпитале Святой Марии, где родились дети герцогини Кембриджской Кэтрин, ее сестры Пиппы Миддлтон и Амаль Клуни.

Решение Меган вовсе не удивляет, учитывая, что она серьезно увлекается аюрведой, йогой и является сторонницей здорового образа жизни.

Кстати, ее мама Дориа поддерживает дочь в ее желании сделать процесс родов наиболее приближенным к естественному.