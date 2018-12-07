Вдова Гайдая прокомментировала заявление о его домогательствах к актрисе

По ее словам, причиной слов Варлей стал «климакс». Она также отметила, что не читала книги актрисы, и посоветовала журналистам «не копаться во всяком говне», пишет Lenta.ru.

«К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер 25 лет тому назад. Мне это неинтересно», — добавила Гребешкова.

Ранее в пятницу стало известно, что в своей автобиографической книге «Канатоходка» Варлей написала об инциденте, который произошел во время съемок «Кавказской пленницы». Варлей отметила, что режиссер вызвался проводить ее до отеля после празднования дня рождения одного из коллег, а после зашел к ней в номер и сел на кресло.