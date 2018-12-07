Как мило: Танель Падар навестил детишек в Тартуской больнице
7 декабря 2018, 17:15
После того, как Танель Падар одолел своих демонов, он стал совсем другим человеком. Теперь помимо спорта и музыки он еще активно занимается благотворительностью. Так, вчера он посетил Тартускую детскую больницу.
«Вчера в тартуской детской больнице. Надеюсь, что смог сделать день маленьких пациентов и трудолюбивых врачей более приятным. Хорошего всем декабря. Лучшие подарки – это уделенное время и сделанное добро», - подписал снимок певец.