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Как мило: Танель Падар навестил детишек в Тартуской больнице

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Tanel Padar

ФОТО: Tv3/Erakogu

После того, как Танель Падар одолел своих демонов, он стал совсем другим человеком. Теперь помимо спорта и музыки он еще активно занимается благотворительностью. Так, вчера он посетил Тартускую детскую больницу.

«Вчера в тартуской детской больнице. Надеюсь, что смог сделать день маленьких пациентов и трудолюбивых врачей более приятным. Хорошего всем декабря. Лучшие подарки – это уделенное время и сделанное добро», - подписал снимок певец.

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