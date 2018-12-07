Вот кто встретит свою вторую половинку! Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков Зодиака

Овен

Один из немногих знаков-максималистов в отношениях, которым трудно даются полутона. Вы жаждете все или ничего, зациклены на поиске идеала. Увы, в новом году в жизни Овнов не предвидится кардинальных изменений. Все будет идти по накатанной: если отношения сложились – они укрепятся и станут стабильными; если их не было – звезды не предвещают судьбоносных встреч. Не огорчайтесь! Ваша задача в 2019 — научиться ценить то, что имеете, не торопиться с выводами о людях, обращать внимание на содержание отношений, а не броскую картинку.

Телец

В 2019 году этому сентиментальному упрямцу звезды дают зеленый свет – они будут благоволить во всех любовных начинаниях. Велика вероятность встретить вторую половинку, создать крепкую семью и официально оформить союз. Если вы долго не могли поставить точку в трудных отношениях – время это сделать, начав жизнь с чистого листа. Не стесняйтесь в выражении чувств, впустите немного риска в привычный ход жизни, доверьтесь интуиции. И не бойтесь внести в записную книжку новые интересные контакты!

Близнецы

Этому знаку Зодиака больше других требуется чуткий внимательный партнер, который сможет понять их с полуслова. Любовный гороскоп на 2019 год для Близнецов обещает много ярких эмоций, новых знакомств и впечатлений, которые по итогам так и не выльются во что-то долговременное. Вы будете популярны у противоположного пола, на вас будут строить серьезные планы, но не спешите с браком, отложив эту мыль до следующего года. Если замуж невтерпеж – лучше связать судьбу с представителями земных знаков.

Рак

В системе ценностей этого знака первое место занимает любовь, он привык строить жизнь, прислушиваясь к отклику души. Впрочем, 2019 не сулит Раку ярких любовных переживаний. В приоритете будут карьера, учеба, путешествия, но не романтика. И это не так плохо! Если вы обзавелись семьей – все будет идти в привычном ритме, никаких неприятных сюрпризов, предательств, разочарований. Партнер станет вашим надежным тылом и поддержкой. Ваша же задача – не капризничать из-за отсутствия близости, но инициировать ее самостоятельно. Особенно для этого подойдет осенне-зимний период.

Лев

Если в предыдущие годы на любовном фронте ничего не ладилось, 2019 вознаградит вас за все страдания. Свинья обещает Львам встречу с человеком, который изменит жизнь к лучшему, привнеся в нее много приятных сюрпризов – финансовый успех, творческую реализацию или решение давних проблем. Вполне реально заключение брака, который послужит примером для окружающих (для этого лучше обратить внимание на Деву, Стрельца и Козерога). И еще совет – подкорректируйте список ваших требований, отказавшись от завышенных ожиданий. Только так будет шанс не упустить удачу.

Дева