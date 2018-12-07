Народный артист о свадьбе с Анастасией Волочковой

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимки с давним другом, «золотым голосом России» Николаем Басковым. На свежих кадрах Волочкова предстала в обтягивающем синем платье в пол с серебряными бретелями.

Снимок, на котором запечатлена вместе с улыбающимся Николаем, балерина подписала так: «Наши отношения с Колей проверены временем. Мой самый Мужчина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба! Эти серьги подарок Николая».

Многочисленные подписчики сделали вывод, что таким образом Анастасия объявила о свадьбе со звездой. Сенсационную новость распространили СМИ, и шумиха, по всей видимости, дошла до самого Николая Баскова. Оказалось, сам народный артист, хоть и собирается жениться, но явно не на Волочковой.

«Свадьба, конечно, будет, но у каждого своя», – цитирует Николая Баскова «Вокруг ТВ». Сама же Волочкова пока предпочитает не комментировать шумиху вокруг своей персоны, по всей видимости, наслаждаясь произведенным эффектом.