С полупрозрачным декольте: дерзкий наряд королевы Летиции покорил Сеть
7 декабря 2018, 11:53
Королева Летиция, не так давно посетившая музей в сером платье-пальто и лодочках Prada, появилась на публике в образе, который приковал взгляды всех без исключения журналистов и репортеров.
Королева Испании сопровождала своего супруга на очередное мероприятие, куда надела синее платье с плиссированной юбкой и кокетливым бантом на талии. Однако всеобщее внимание привлекло ее декольте. Да, оно было закрытым, однако кружевной вырез эффектно выделялся на фоне основного, более темного платья, передает Сегодня.
Дополнением к столь дерзкому королевскому образу Летиция сделала туфли-лодочки и клатч в тон.