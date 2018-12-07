С полупрозрачным декольте: дерзкий наряд королевы Летиции покорил Сеть

Королева Испании сопровождала своего супруга на очередное мероприятие, куда надела синее платье с плиссированной юбкой и кокетливым бантом на талии. Однако всеобщее внимание привлекло ее декольте. Да, оно было закрытым, однако кружевной вырез эффектно выделялся на фоне основного, более темного платья, передает Сегодня.