Пт, 7.12.2018
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  • С полупрозрачным декольте: дерзкий наряд королевы Летиции покорил Сеть

С полупрозрачным декольте: дерзкий наряд королевы Летиции покорил Сеть

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Queen Letizia of Spain

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

Королева Летиция, не так давно посетившая музей в сером платье-пальто и лодочках Prada, появилась на публике в образе, который приковал взгляды всех без исключения журналистов и репортеров.

Королева Испании сопровождала своего супруга на очередное мероприятие, куда надела синее платье с плиссированной юбкой и кокетливым бантом на талии. Однако всеобщее внимание привлекло ее декольте. Да, оно было закрытым, однако кружевной вырез эффектно выделялся на фоне основного, более темного платья, передает Сегодня.

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

Дополнением к столь дерзкому королевскому образу Летиция сделала туфли-лодочки и клатч в тон.

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

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