Настя Каменских покоряет американское ТВ: смотрите горячее видео!
7 декабря 2018, 11:05
Сексапильная украинская певица рассказала о своих выступлениях на американских радиостанциях, показала быт и похвасталась испанским.
Украинская певица Настя Каменских, начавшая сольную карьеру под сценическим именем NK, выпустила первую серию роликов о своих приключениях в Майами.
Ролик появился на официальном YouTube-канале звезды NKofficial.
В ролике Настя вместе со своим другом и продюсером Алексеем Потапенко и еще двумя девушками рассказывает, что они только приехали. Далее звезда показывает свой первый завтрак в Майами и рассказывает о своих волнениях перед выступлением на радио.
Также в ролике показан фрагмент выступления певицы на испанском языке. Ведущий похвалил украинку, когда узнал, что она изучает язык всего четыре месяца.