Пт, 7.12.2018
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Настя Каменских покоряет американское ТВ: смотрите горячее видео!

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ФОТО: Янис Шкапарс/TVNET

Сексапильная украинская певица рассказала о своих выступлениях на американских радиостанциях, показала быт и похвасталась испанским.

Украинская певица Настя Каменских, начавшая сольную карьеру под сценическим именем NK, выпустила первую серию роликов о своих приключениях в Майами.

Ролик появился на официальном YouTube-канале звезды NKofficial.

В ролике Настя вместе со своим другом и продюсером Алексеем Потапенко и еще двумя девушками рассказывает, что они только приехали. Далее звезда показывает свой первый завтрак в Майами и рассказывает о своих волнениях перед выступлением на радио.

Также в ролике показан фрагмент выступления певицы на испанском языке. Ведущий похвалил украинку, когда узнал, что она изучает язык всего четыре месяца.

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