Фото: чемпионка мира Петра Олли встречается с красавчиком из Эстонии
7 декабря 2018, 10:36
Первая в истории Финляндии чемпионка мира по борьбе Петра Олли заинтриговала СМИ кавалером, который накануне сопровождал ее на президентском приеме в честь Дня независимости Финляндии.
Как пишут финские СМИ, у 24-летней золотой медалистки роман с бизнесменом из Эстонии Индреком Вассусом. Также отмечается, что мужчина на 15 лет старше спортсменки. Ему 39 лет.
Слухи о том, что у Петры Оли появился новый возлюбленный ходили уже давно. На президентском приеме в честь Дня независимости Финляндии спортсменка впервые представила его общественности.
Напомним, Олли стала чемпионкой мира в этом году в Будапеште. Титул чемпиона Европы она завоевывала дважды, в 2016 и 2018 годах.
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