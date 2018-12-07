Фото: чемпионка мира Петра Олли встречается с красавчиком из Эстонии

Как пишут финские СМИ, у 24-летней золотой медалистки роман с бизнесменом из Эстонии Индреком Вассусом. Также отмечается, что мужчина на 15 лет старше спортсменки. Ему 39 лет.

Слухи о том, что у Петры Оли появился новый возлюбленный ходили уже давно. На президентском приеме в честь Дня независимости Финляндии спортсменка впервые представила его общественности.

Напомним, Олли стала чемпионкой мира в этом году в Будапеште. Титул чемпиона Европы она завоевывала дважды, в 2016 и 2018 годах.