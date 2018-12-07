Пт, 7.12.2018
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  • Фото: чемпионка мира Петра Олли встречается с красавчиком из Эстонии

Фото: чемпионка мира Петра Олли встречается с красавчиком из Эстонии

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Petra Maarit Olli in white of Finland reacts after winning against Danielle Suzanne Lappage of Canada in the final of women's 65kg category of the Wrestling World Championships in Budapest, Hungary, Wednesday, October 24, 2018. (Balazs Czagany/MTI via AP)

ФОТО: Balazs Czagany / AP

Первая в истории Финляндии чемпионка мира по борьбе Петра Олли заинтриговала СМИ кавалером, который накануне сопровождал ее на президентском приеме в честь Дня независимости Финляндии. 

Как пишут финские СМИ, у 24-летней золотой медалистки роман с бизнесменом из Эстонии Индреком Вассусом. Также отмечается, что мужчина на 15 лет старше спортсменки. Ему 39 лет.

Слухи о том, что у Петры Оли появился новый возлюбленный ходили уже давно. На президентском приеме в честь Дня независимости Финляндии спортсменка впервые представила его общественности.

Напомним, Олли стала чемпионкой мира в этом году в Будапеште. Титул чемпиона Европы она завоевывала дважды, в 2016 и 2018 годах.

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