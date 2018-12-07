Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом

Все началось несколько дней назад, когда балерина стала выкладывать на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии с мужчиной. Однако его лицо артистка не афишировала, ограничиваясь показом отдельных частей тела.

Общественность терялась в догадках относительно личности нового возлюбленного Анастасии, пока не появилась информация о том, что ее избранником стал некий чеченец по имени Малик, начальник охраны в спа-салоне, который регулярно посещает артистка. Однако вскоре Волочкова опровергла эту информацию.

Теперь же балерина начала публиковать снимки с давним другом, «золотым голосом России» Николаем Басковым. На свежих кадрах Волочкова предстала в обтягивающем синем платье в пол с серебряными бретелями. На одном из снимков балерина запечатлена вместе с улыбающимся Николаем.

Анастасия рассыпалась в комплиментах «натуральному блондину: «Наши отношения с Колей проверены временем. Мой самый Мужчина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба! Эти серьги подарок Николая».