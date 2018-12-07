Девам нужно быть смелее, а Ракам – запастись терпением: гороскоп на 8 декабря

Овен

Сегодня никто не будет ограничивать свободу ваших действий. Даже обстоятельства будут складываться в вашу пользу — действуйте смело.

Телец

Как бы вы ни старались, упростить ситуацию не получится. Придется подстраиваться под обстоятельства или ждать лучших времен.

Близнецы

Вы настолько серьезно чем-то увлеклись, что сбить вас с этого пути не представляется возможным. Еще раз подумайте, стоит ли того ваше желание.

Рак

Незавидное у вас положение. Вы окажетесь между двух огней и, как это ни печально, получите от обоих. Запаситесь терпением.

Лев

В борьбе за справедливость постарайтесь не растерять друзей. Вы будете настолько бестактны в общении с окружающими, что кто-то может и обидеться.

Дева

Чем смелее будут ваши сегодняшние решения, тем больше шансов, что они верны. Верьте в себя, это поможет вам реализовать задуманное.

Весы

Бесспорно, ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся? Скорее нет. Расслабьтесь.

Скорпион

Будьте разумны, не нужны вам кардинальные перемены в жизни. У вас и так все достаточно стабильно. Вы уверены, что сможете улучшить ситуацию?

Стрелец

Поскольку именно вы хозяин в доме, то настало время вспомнить об этом и воплотить все, о чем вас так давно и настойчиво просят близкие.

Козерог

Не откладывайте ничего до лучших времен. Все, что вы хотите, вы можете воплотить в самое ближайшее время — было бы желание.

Водолей

Будьте честны с окружающими и с самим собой. Особенно сегодня. Вас ожидает приятная встреча и портить ее недоверием было бы глупо.

Рыбы