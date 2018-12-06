Ксения Собчак призналась, что ее бил бойфренд

Накануне социальная сеть "Одноклассники" и телеканал RTVI совместно с несколькими организациями провели прямой эфир по случаю международной акции "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин". В рамках проекта участница дискуссии российская телеведущая Ксения Собчак отметилась ярким выступлением, пишет topnews.ru.
Обсудив тему семейного насилия в семье и отношения к ней российского государства, в качестве примера Собчак привела шокирующую ситуацию из личного, которая произошла с ней, когда она отдыхала на Западе со своим бойфрендом и в машине между парой произошла ссора. Ксения рассказал, что в порыве молодой человек начал ее бить, передает Rus.tvnet.lv.
"Я побежала и стала стучаться к какой-то женщине.
Не вызывала полицию, полиция приехала сама. И там нет такого, что можно отозвать дело. Все, есть свидетели. Нет хода назад.
Очень важно, когда ты чувствуешь, что это не просто твой личный конфликт, что это выносится на уровень государства", - отметила Собчак.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Российская телеведущая Ксения Собчак