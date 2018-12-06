Ксения Собчак призналась, что ее бил бойфренд

Обсудив тему семейного насилия в семье и отношения к ней российского государства, в качестве примера Собчак привела шокирующую ситуацию из личного, которая произошла с ней, когда она отдыхала на Западе со своим бойфрендом и в машине между парой произошла ссора. Ксения рассказал, что в порыве молодой человек начал ее бить, передает Rus.tvnet.lv.