Стало известно, как Джоли и Питт «поделили» детей

«Анджелина согласилась на договор, дающий Брэду совместную физическую и юридическую опеку над детьми», пишет Soulpost.ru.

Напомним, у пары, которая рассталась в 2016 году, шестеро детей: приемные 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс и 13-летняя Захара, и биологические: 12-летняя Шайло и 10-летние двойняшки Нокс и Вивьен.

Сообщается, что теперь Питт может встречаться с детьми без смотрителей. Так же он сможет брать детей к себе домой с ночевкой — такая возможность появилась впервые с начала бракоразводного процесса.

Анджелина и Брэд используют специальное приложение, чтобы координировать график детей.