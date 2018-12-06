Стало известно, как Джоли и Питт «поделили» детей

На прошлой неделе стало известно, что спустя более двух лет судебных разбирательств Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения. И хотя официальное решение не было обнародовано, инсайдеры сообщили, что 54-летний актер получил «все, что хотел».
«Анджелина согласилась на договор, дающий Брэду совместную физическую и юридическую опеку над детьми», пишет Soulpost.ru.
Напомним, у пары, которая рассталась в 2016 году, шестеро детей: приемные 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс и 13-летняя Захара, и биологические: 12-летняя Шайло и 10-летние двойняшки Нокс и Вивьен.
Сообщается, что теперь Питт может встречаться с детьми без смотрителей. Так же он сможет брать детей к себе домой с ночевкой — такая возможность появилась впервые с начала бракоразводного процесса.
Анджелина и Брэд используют специальное приложение, чтобы координировать график детей.
В целом Питт добился восстановления своих отцовских прав, которых его пыталась лишить (и отчасти лишила на время суда) Джоли. Все это после более 10 лет отношений и 2 лет в браке.