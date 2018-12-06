Показываем работы победителей и финалистов конкурса уличной фотографии! Вот это съемка (ВИДЕО)

Для участия в состязании творцам фотошедевров нужно внести символическую плату — 2 £ за снимок. По словам организаторов, эта сумма в несколько раз меньше той, которая взимается за участие в других престижных конкурсах: «Мы были обеспокоены тем, что часто-густо именно высокий вступительный взнос становится преградой для участия талантливых фотографов, и снизили эту сумму».