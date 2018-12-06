Показываем работы победителей и финалистов конкурса уличной фотографии! Вот это съемка (ВИДЕО)

Конкурс уличной фотографии Street Photography International (SPi) был создан группой энтузиастов в 2017-м и за какой-то год попал в список самых знаковых событий в мире фотографии.
Для участия в состязании творцам фотошедевров нужно внести символическую плату — 2 £ за снимок. По словам организаторов, эта сумма в несколько раз меньше той, которая взимается за участие в других престижных конкурсах: «Мы были обеспокоены тем, что часто-густо именно высокий вступительный взнос становится преградой для участия талантливых фотографов, и снизили эту сумму».
В этом году молодой конкурс привлек внимание фотографов из 137 стран. Команда Street Photography International назвала победителя и финалистов 2018 года.
Главную награду получил английский фотограф Алан Бёрлз. Редакция Limon.ee предлагает приобщиться к прекрасному и взглянуть на лучшие работы Street Photography International 2018.
Смотрите подборку снимков в видеоролике ниже!