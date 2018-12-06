Умерла актриса сериала «Жизнь Клима Самгина»

Галина Анисимова училась во ВГИКе, а в 1952 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. В этом же году она начала работать в Маяковке. Актриса снялась в таких фильмах, как «Дорогой Эдисон!», «Сослуживцы», «Все остается людям», «Уроки музыки», а также в сериалах «Жизнь Клима Самгина» и «Мальчик со шпагой».