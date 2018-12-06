Чт, 6.12.2018
Успеть до конца года! Гороскоп Василисы Володиной на декабрь 2018 года СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Умерла актриса сериала «Жизнь Клима Самгина»

Умерла актриса сериала «Жизнь Клима Самгина»

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Галина Анисимова

ФОТО: скриншот

Народная артистка России Галина Анисимова умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«До последнего дня Галина Александровна блистала на сцене родного театра, репетировала премьеру, активно участвовала в жизни театра», — сказал представитель Театра имени Маяковского, в котором служила актриса, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что о месте и времени прощания сообщат позже.

Галина Анисимова училась во ВГИКе, а в 1952 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. В этом же году она начала работать в Маяковке. Актриса снялась в таких фильмах, как «Дорогой Эдисон!», «Сослуживцы», «Все остается людям», «Уроки музыки», а также в сериалах «Жизнь Клима Самгина» и «Мальчик со шпагой».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ