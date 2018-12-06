Звезда «Убойной силы» Евгений Леонов-Гладышев восстанавливает речь после комы

В конце лета известный актер Евгений Леонов-Гладышев оказался в больнице после получения серьезной травмы. Позже артист впал в кому, и находился в тяжелом состоянии в течение нескольких недель. Многие поклонники звезды «Убойной силы» делали пессимистичные прогнозы, но мужчине удалось справиться с недугом, пишет Starhit.

На днях друг Леонова-Гладышева рассказал о том, что актер уже находится дома. Сейчас родственники делают все возможное, чтобы обеспечить Евгению Борисовичу достойное лечение и полностью вернуть его к полноценной жизни.

«Евгений Борисович сейчас дома. Динамика положительная. Он проходил реабилитацию вначале на Пархоменко, потом в Сестрорецке, а в ближайшее время его положат на реабилитацию на Бесстужевскую. Человек выздоравливает, динамика положительная. Сейчас он работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию. Он занимается с логопедом, ему делают массажи», — рассказал актер Сергей Кошонин.

По словам друзей Леонова-Гладышева, они опасались, что последствия серьезной травмы будут необратимыми. Однако Евгений Борисович сумел выйти из комы, несмотря на пессимистичные прогнозы врачей. Напомним, что врачи диагностировали у актера серьезную черепно-мозговую травму, которую Леонов-Гладышев получил при странных обстоятельствах. Некоторые СМИ сообщали, что на звезду напали на улице, когда он направлялся на съемки в Москву. Однако позднее появилась информация, что Евгений Борисович просто неудачно упал, из-за чего и оказался в больнице.