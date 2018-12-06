Лобода отвезла дочь к солисту группы Rammstein

В московском клубе Icon состоялся закрытый концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Билеты на легендарного рокера разлетелись за считанные минуты. А вот у Светланы Лободы, с которой немецкому музыканту приписывают роман, было особое приглашение. Корреспонденту Дни.Ру удалось стать свидетелем встречи звезд.
За час до начала шоу, фото– и видеосъемка которого, была категорически запрещена, к служебному входу подъехал автомобиль представительского класс , из которого в сопровождении охраны вышла Светлана Лобода с дочерью Евой.
Правда, уже к началу концерта 7-летняя наследница суперзвезды вместе с няней покинула площадку ввиду возрастного ограничения мероприятия "18+". Строгая мама была неумолима – детское время кончилось.
Сама же Светлана была замечена в VIP-ложе, из которой с любовью наблюдала за всем происходящем на сцене. Сразу после концерта Лобода и Тилль уединились в гримерке артиста.
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