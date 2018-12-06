Как отметить Новый год 2019 в одиночестве и не заскучать: шесть советов

До Нового 2019 года осталось и правда очень мало времени, поэтому все только и обсуждают подготовку к празднованию. Но так случается, что в силу различных причин, есть люди, которые будут встречать Новый год без компании.

Во-первых, нужно понимать, что ничего плохого в праздновании Нового года в одиночестве нет. А во-вторых, чтобы вам не было скучно наедине с собой в праздничную ночь, следует позаботиться о развлечениях заранее.

Вашему вниманию шесть способов, как встретить Новый 2019 год в одиночестве и получить от этого удовольствие.

1. Наряжайтесь для себя

То, что вы празднуете не в компании, а в одиночестве совсем не значит, что нужно встречать Новый год в комфортной домашней одежде. Важно нарядиться, как подобает и сделать это для себя. Кому не приятно видеть в отражении зеркала красивого и опрятного человека, да еще и в такой день.

К слову о том, в чем встречать Новый 2019 год: желтая Свинья будет рада, если вы наденете что-нибудь золотое, горчичное, канареечное или желтое. Также ей придется по душе коричневый, болотный, цвет хаки, серый – все, более-менее натуральные оттенки. Отлично подойдет серебристый наряд или просто что-то с люрексом или пайетками, пишет Сегодня.Lifestyle.

2. Насладитесь спокойствием

Сумасшедший ритм современного общества заставляет постоянно куда-то бежать, что-то делать, чтобы все успеть. И зачастую из-за всей этой суеты просто не хватает ни времени, ни сил на себя. Вот и воспользуйтесь одиночеством на Новый год провести это время за приятной книгой, вязанием, рисованием – всем тем, что доставляет вам удовольствие и на что совершенно не хватает времени.

3. Уезжайте

Кто сказал, что вы обязательно должны сидеть дома. Берите чемодан и уезжайте в другой город, страну, ведь в мире еще так много всего неизведанного вами. Да, подготовиться к поездке следовало бы заранее, но это совсем не значит, что уже нет никаких вариантов. Если вы скучаете, сидя дома в одиночестве – отправляйтесь в путешествие.

4. Подведите итоги года

Когда вы празднуете Новый год в шумной компании, то времени на то, чтобы вспомнить, какой насыщенный выдался у вас уходящий год совсем нет. А теперь появиться. Вы в спокойной обстановке сможете подвести итоги года, сделать правильные выводы и если очень захочется, то и поностальгировать.

5. Планируйте и желайте

О том, что в новогоднюю ночь необходимо загадывать желания знают все. И ваше одиночество в Новый год хороший вариант, чтобы помечтать о будущем, записать свои планы на бумаге или даже составить карту желаний.

6. Порталы Limon.ee, Krasotka.ee и Kinozal.ee всегда с тобой!