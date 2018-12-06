Розыгрыш билетов! Игорь Лифанов покажет в Таллинне провокационную комедию «Бесконечное начало»
Игорь Лифанов, Сергей Балашов и Алина Балахонова покажут в таллиннском ЦРК 5 февраля спектакль «Бесконечное начало».
Это драматическая комедия по пьесе Виктора Понизова «Аз Есмь Тварь».
Провокационная постановка пьесы Виктора Понизова «Аз Есмь Тварь» затрагивает прежде всего извечные,глубинные вопросы человеческой души. Существует ли абсолютное добро и абсолютное зло?
И каково оно? И ответ как будто носится в воздухе на протяжении всего спектакля,однако светлая и темная стороны человеческой души не могут быть конкретным ответом,потому, что представления о чести и достоинстве у каждого свои... Сумеет ли главный герой отыскать их в себе и побороть покаянием?
Покинув этот мир,наш герой попадает в чистилище,где перед ним предстаёт вся его жизнь,наполненная грехами и пороками.Пройдет ли он все испытания правдой и раскаянием или его душа будет метаться между мирами вечно?
Фонтонирующий юмор,ирония и сарказм,неимоверная чреда интригующих событий,актерская игра и неожиданный финал не оставит зрителя равнодушным к происходящему.
Продолжительность 1 час 40 минут, плюс антракт.
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