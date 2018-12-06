Игорь Лифанов покажет в Таллинне провокационную постановку «Бесконечное начало»

И каково оно? И ответ как будто носится в воздухе на протяжении всего спектакля,однако светлая и темная стороны человеческой души не могут быть конкретным ответом,потому, что представления о чести и достоинстве у каждого свои... Сумеет ли главный герой отыскать их в себе и побороть покаянием?