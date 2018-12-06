Это стоит видеть! Группа «Идеальные люди» поет хит «Медуза» в стиле Агутина

Ведущие Борис Горский и Алексей Исаченко бросили вызов группе «Идеальные Люди». Смогут ли они исполнить кавер не своей песни в другой манере? Группа приняла вызов. И сегодня всё случилось в прямом эфире на «Народном Радио».