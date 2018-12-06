Это стоит видеть! Группа «Идеальные люди» поет хит «Медуза» в стиле Агутина В эфире «Народного Радио»!
6 декабря 2018, 14:09
В утреннем драйв-шоу «Народное утро» на «Народном Радио» сегодня состоялась премьера новой музыкальной рубрики.
Ведущие Борис Горский и Алексей Исаченко бросили вызов группе «Идеальные Люди». Смогут ли они исполнить кавер не своей песни в другой манере? Группа приняла вызов. И сегодня всё случилось в прямом эфире на «Народном Радио».
Не пропускайте самые народные эфиры любимой радиостанции каждое буднее утро с 6:30 до 10.
Смотрите видео сегодняшнего действа вверху новости!