Чт, 6.12.2018
Что происходит? Голые мужики собрались в ласнамяэской сауне и переполошили интернет (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Это стоит видеть! Группа «Идеальные люди» поет хит «Медуза» в стиле Агутина

Это стоит видеть! Группа «Идеальные люди» поет хит «Медуза» в стиле Агутина В эфире «Народного Радио»!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В утреннем драйв-шоу «Народное утро» на «Народном Радио» сегодня состоялась премьера новой музыкальной рубрики. 

Ведущие Борис Горский и Алексей Исаченко бросили вызов группе «Идеальные Люди». Смогут ли они исполнить кавер не своей песни в другой манере? Группа приняла вызов. И сегодня всё случилось в прямом эфире на «Народном Радио».

Не пропускайте самые народные эфиры любимой радиостанции каждое буднее утро с 6:30 до 10. 

Смотрите видео сегодняшнего действа вверху новости! 

Горский, Исаченко и «Идеальные Люди»

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ