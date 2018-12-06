Видно, что чувства остались: Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев зажгли во время концерта

Несколько лет назад о романе Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой говорили, кажется, все! Возлюбленные не скрывали своих чувств на публике, давали трогательные интервью, регулярно появлялись вместе на светских мероприятиях и казались абсолютно идеальной парой. Поэтому расставание Леры и Сергея стало для всех настоящим шоком. Более того, многие поклонники до сих пор не теряют надежд на воссоединение любимых звезд. Конечно, сами артисты уже давно живут каждый своей жизнью, но сохранить теплые дружеские отношения им все-таки удалось.