Видно, что чувства остались: Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев зажгли во время концерта

Поклонники не теряют надежды, что Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева снова будут вместе.
Несколько лет назад о романе Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой говорили, кажется, все! Возлюбленные не скрывали своих чувств на публике, давали трогательные интервью, регулярно появлялись вместе на светских мероприятиях и казались абсолютно идеальной парой. Поэтому расставание Леры и Сергея стало для всех настоящим шоком. Более того, многие поклонники до сих пор не теряют надежд на воссоединение любимых звезд. Конечно, сами артисты уже давно живут каждый своей жизнью, но сохранить теплые дружеские отношения им все-таки удалось.
Об этом свидетельствует и новое видео, которым Лазарев поделился в своем Instagram. Так, на днях певец и телеведущая вели концерт, длительностью около шести часов! Чтобы не скучать за кулисами, Лера и Сергей устроили настоящий танцевальный марафон во время выступления звезд.
"А как еще можно выдержать ведение шестичасового марафона "Песни года". Только танцуя за кулисами", - подписал видео Сергей.
Поклонники с восторгом отреагировали на ролик и не упустили возможности отметить, какая красивая пара могла бы получиться:
"Сразу видно, что родственные души", "Идеальная пара и точка", "Вы такая классная пара", "Очень странно, что вы разошлись", "Вы просто маскируетесь, любовь не проходит бесследно", "Видно, что чувства остались. Зря вы расстались".