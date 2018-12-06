Чт, 6.12.2018
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  • В тиаре принцессы Дианы и в шикарном платье: сказочный образ Кейт Миддлтон войдет в историю

В тиаре принцессы Дианы и в шикарном платье: сказочный образ Кейт Миддлтон войдет в историю

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ФОТО: Victoria Jones / PA Wire/PA Images

Кейт Миддлтон в роскошном платье появилась на торжественном приеме в Букингемском дворце, пишет Сегодня.

До католического Рождества осталось буквально несколько недель, и это всегда период праздничных мероприятий. Из года в год накануне праздника королева Елизавета II устраивает дипломатический прием в Букингемском дворце. Инициативу поддержали супруги принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые прибыли на прием буквально через несколько часов после своего визита на рождественскую вечеринку, устроенную военнослужащими RAF.

ФОТО: Victoria Jones / PA Wire/PA Images

Свой повседневный наряд герцогиня сменила на торжественный, надев шикарное белоснежное платье в пол, расшитое по всей длине камнями. Образ завершали роскошная тиара "Узелки любви" и жемчужные серьги, принадлежавшие принцессе Диане. По-королевски, не так ли? 

ФОТО: Victoria Jones / PA Wire/PA Images

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