В тиаре принцессы Дианы и в шикарном платье: сказочный образ Кейт Миддлтон войдет в историю

До католического Рождества осталось буквально несколько недель, и это всегда период праздничных мероприятий. Из года в год накануне праздника королева Елизавета II устраивает дипломатический прием в Букингемском дворце. Инициативу поддержали супруги принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые прибыли на прием буквально через несколько часов после своего визита на рождественскую вечеринку, устроенную военнослужащими RAF.