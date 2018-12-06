В тиаре принцессы Дианы и в шикарном платье: сказочный образ Кейт Миддлтон войдет в историю

Кейт Миддлтон в роскошном платье появилась на торжественном приеме в Букингемском дворце, пишет Сегодня.
До католического Рождества осталось буквально несколько недель, и это всегда период праздничных мероприятий. Из года в год накануне праздника королева Елизавета II устраивает дипломатический прием в Букингемском дворце. Инициативу поддержали супруги принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые прибыли на прием буквально через несколько часов после своего визита на рождественскую вечеринку, устроенную военнослужащими RAF.
Свой повседневный наряд герцогиня сменила на торжественный, надев шикарное белоснежное платье в пол, расшитое по всей длине камнями. Образ завершали роскошная тиара "Узелки любви" и жемчужные серьги, принадлежавшие принцессе Диане. По-королевски, не так ли?