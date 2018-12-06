Прохожих шокировала витрина магазина для детей: курьезное фото

Манекенов, одетых в зимнюю одежду, подвесили за шею над входом в торговую точку. Пользователи соцсети выразили свое возмущение оформлением магазина, назвав инсталляцию "виселицей": "Реклама, может, и удалась, но я бы не пошла в этот магазин", "Ужас! За детей испугалась. Придурки!", "Я подумала, это дети. Боже мой! Разве так можно! Нет слов!", "Какая это реклама, если хочется бежать с этого места" – комментировали пользователи.